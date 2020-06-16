شاهد تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بمدينة القصير ..صور

وأعلن رئيس مدينة القصير، الانتهاء من تجهيز الاستراحات، وتطهيرها وتعقيمها وفرشها وتزويدها بكافة احتياجات المعيشة، لتكون جاهزة لاستقبال المراقبين، وتعقيم الاستراحات يوميًا، تنفيذًا للتعليمات، حرصًا على صحة وسلامة الملاحظين.

وأوضح رئيس مدينة القصير، أن إدارة القصير بها استراحات بمدارس عمر بن عبدالعزيز للرجال ومدرسة الشهيد أحمد على للسيدات ومدرسة الدكتور محمد عبد السلام رجال.

يذكر أن رئيس مدينة القصير التقى بمدير الإدارة التعليمية، للوقوف على مدى التجهيزات التى تمت باللجان والاستراحات ومدى توفير زائر صحى وتجهيز الاستراحات والبدء فى تعقيم وتطهير المدارس التى ستؤدى فيها امتحانات الثانوية العامة.