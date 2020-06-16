اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 05:13 م
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شاهد تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بمدينة القصير ..صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 04:12 م
شاهد تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة بمدينة القصير ..صور استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أنهت مدينة القصير، بالتنسيق مع ادارة التربية والتعليم بالقصير، استعداداها لاستقبال امتحانات الثانوية العامة،  حيث وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، مدير الإدارة التعليمية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية كاملة وتوفير مبرات مياه والتأكد من صلاحية أجهزة الإطفاء بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تجهيز استراحات المراقبين علي الامتحانات .

وأعلن رئيس مدينة القصير، الانتهاء من تجهيز الاستراحات، وتطهيرها وتعقيمها وفرشها وتزويدها بكافة احتياجات المعيشة، لتكون جاهزة لاستقبال المراقبين، وتعقيم الاستراحات يوميًا، تنفيذًا للتعليمات، حرصًا على صحة وسلامة الملاحظين.
 
وأوضح رئيس مدينة القصير، أن إدارة القصير بها استراحات بمدارس عمر بن عبدالعزيز للرجال ومدرسة الشهيد أحمد على للسيدات ومدرسة الدكتور محمد عبد السلام رجال. 
 
يذكر أن رئيس مدينة القصير التقى بمدير الإدارة التعليمية، للوقوف على مدى التجهيزات التى تمت باللجان والاستراحات ومدى توفير زائر صحى وتجهيز الاستراحات والبدء فى تعقيم وتطهير المدارس التى ستؤدى فيها امتحانات الثانوية العامة. 
 
استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (1)
 

 

استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (2)
 
 

 

استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (3)
 

 

استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (4)
 

 

استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (5)
 

 

استراحات مراقبي امتحانات الثانوية العامة بالقصير (6)
 

 

تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج (8)
 

 

تجهيز الغرف لاستقبال العائدين من الخارج (9)

 


البحر الاحمر

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تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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