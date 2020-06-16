اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:54 ص
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دول أفريقية تسعى لتحقيق دولى فى العنصرية و"وحشية الشرطة" الأمريكية

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:45 ص
دول أفريقية تسعى لتحقيق دولى فى العنصرية و"وحشية الشرطة" الأمريكية الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
رويترز

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أظهرت مسودة قرار اطلعت عليها رويترز أن دولا أفريقية تسعى لتشكيل لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في "العنصرية الممنهجة" و"وحشية الشرطة" في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم.

ويجري تداول النص بين الدبلوماسيين في جنيف ولكن لم يعرض بعد بشكل رسمي، وسيخضع للنقاش في اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الأربعاء.

ووافق المجلس، الذي يضم في عضويته 47 دولة، اليوم الثلاثاء على عقد الاجتماع بناء على طلب قدمته بوركينا فاسو نيابة عن دول أفريقية بعد موت الأمريكي الأسود جورج فلويد إثر احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس الشهر الماضي، في واقعة فجرت احتجاجات في أنحاء العالم.

 


دول افريقية

الشرطة الامريكية

العنصرية

امريكا

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