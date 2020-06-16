دراسة: مرضى الفيروس التاجى يمتلكون أجساما مضادة لمدة شهرين بعد التعافى

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين تعافوا من Covid-19 لا يزال لديهم مستويات مستقرة من الأجسام المضادة لمدة شهرين على الأقل بعد مرضهم، فالأجسام المضادة هي مواد في جهاز المناعة يستخدمها الجسم لتذكر كيفية محاربة العدوى ، ويعني وجودها عادة أن شخصًا ما محصن.

وحسب جريدة الديلى ميل البريطاني ، وجد الباحثون في جامعات المملكة المتحدة وشركة تطوير اختبار الأجسام المضادة أن هذه الأجسام المضادة لفيروسات التاجية يبدو أنها تستمر لمدة شهرين على الأقل.

لا يزال العلماء غير متأكدين مما إذا كان الناس يمكن أن يصابوا بالمرض أكثر من مرة ، وهذا أحد الأسباب التي تجعل الناس لا يخضعون لاختبارات لمعرفة ما إذا كانوا قد أصيبوا به.

يعتمد اللقاح الناجح على الأجسام المضادة طويلة الأمد التي تنتجها أجهزة المناعة لدى الناس ، والنتيجة الجديدة هي بصيص أمل لتطوير اللقاح.ومع ذلك ، وجدت الدراسة أيضًا أن بعض الأشخاص الذين تم تشخيصهم رسميًا بالفيروس لم يطوروا أي أجسام مضادة على الإطلاق. وجد العلماء أن الأشخاص الذين يصابون بعدوى خفيفة فقط قد لا يصابون بها.

أجرى البحث باحثون في جامعة سانت جورج في لندن وكلية ليفربول للطب الاستوائي ، إلى جانب شركة الاختبار البريطانية Mologic ومعهد باستور داكار في السنغال.

حللت نتائج اختبارات الأجسام المضادة ، اختبارات الدم للكشف عن الأجسام المضادة - التي أجريت على 177 شخصًا تم تشخيصهم رسميًا باستخدام Covid-19.

ووجدت أنه في المرضى الذين ثبتت إصابتهم بالأجسام المضادة ، ظل مستواهم في الدم ثابتًا طوال الدراسة التي استمرت شهرين، ووجدت الدراسة أيضًا أن المرضى الذين يعانون من التهابات شديدة مع أكبر استجابة مناعية كانوا أكثر عرضة لتطوير الأجسام المضادة.

قال العلماء أن السبب في ذلك قد يكون أن هؤلاء الأشخاص من المحتمل أن يتعرضوا لكمية أكبر من الفيروس وبالتالي تطوير كمية أكبر من الأجسام المضادة في الاستجابة.، يضيفون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الميكانيكي لفهم ما إذا كان هذا هو الحال ولماذا.

قال البروفيسور سانجيف كريشنا ، رئيس مجموعة علم الطفيليات الجزيئية والطبية في سانت جورج: `` توفر نتائجنا فهمًا أفضل لكيفية استخدام الاختبارات الفيروسية والأجسام المضادة للفيروسات التاجية بشكل أفضل ، خاصة عندما لا يكون لدى كل شخص معرض للفيروس نتائج إيجابية.

"نحن بحاجة إلى فهم أفضل طريقة لتفسير نتائج هذه الاختبارات للسيطرة على انتشار الفيروس ، وكذلك تحديد أولئك الذين قد يكونون محصنين ضد المرض