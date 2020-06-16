ترامب: الأمريكيون يريدون القانون والنظام.. ولقاح كورونا قبل نهاية العام

كتبت رباب فتحى

ألقى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باللوم على وحشية الشرطة على تصرف عدد صغير من ضباط الشرطة، معتبرا أنهم قلة قليلة من تقم بهذه الأفعال، وأشاد برجال الشرطة قائلا إنهم يعملون فى أخطر وظيفة على الإطلاق.

وقال ترامب فى فاعلية: "التوقيع على أمر تنفيذى لإصلاح الشرطة" عن الضباط المسئولين عن وحشية الشرطة: "إنهم قليلون للغاية، أستخدم كلمة قليلة. إنها نسبة قليلة جدًا. لكن لا أحد يريد التخلص منهم أكثر من ضباط الشرطة الجيدين والرائعين ".

كما أصر الرئيس على أن البلاد تريد "القانون والنظام" ، وهي عبارة لطالما استشهد بها على تويتر منذ بدء احتجاجات جورج فلويد.

وأكد أن "الأميريكين يريدون القانون والنظام. قال ترامب ، إنهم يطالبون بالقانون والنظام. "قد لا يعرف بعضهم حتى أن هذا ما يريدونه."

وأكد الرئيس الأمريكى أنه قبل نهاية العام سيكون هناك لقاح متوفر لكورونا الذى قال مرة أخرى إنها جاءت من الصين. وتحدث ترامب على الوضع الاقتصادى قائلا إن هناك تقدم ملحوظ ويتم انقاذ الوظائف باستمرار ، وستشهد الولايات المتحدة ربع سنوى أخير جيد للغاية ، بينما سيشهد العام المقبل عام رائع من حيث الاقتصاد لم تشهده البلاد من قبل.