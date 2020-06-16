اليوم السابع
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بعد حكم الإعدام والمؤبد .. أرقام مرتبطة بـ" محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية"

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 ص
بعد حكم الإعدام والمؤبد .. أرقام مرتبطة بـ" محاولة اغتيال مدير أمن إسكندرية" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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سطرت جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، كلمة النهاية في محاكمة 11 متهما بمحاولة اغتيال اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته، فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، بعد أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "11"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى.

2 ـ الرقم "3"، ويشير لعدد المتهمين الصادر ضدهم حكما بالإعدام.

3 ـ الرقم "8"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكما بالمؤبد.

4 ـ العدد "9"، وبشير لعدد المتهمين الهروب بالدعوى ومن أبرزهم يحيى موسى.

5 ـ الرقم "17"، ويشير لعدد الجلسات فى الدعوى.

ووجهت النيابة للمتهمين من السابع حتى الأخير، تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، كما وجهت للمتهمين معتز مصطفي وأحمد عبد المجيد، قيامهما بقتل فردى شرطة بمديرية أمن الإسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل مدير أمن الإسكندرية وأفراد حراسته، وأعدوا لهذا الغرض سيارة وضعوا بها عبوة مفرقعة.

 

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم فى قتل المجنى عليهم اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية السابق، وستة من أفراد حراسته وآخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان.

 

 


محاولة اغتيال مدير امن اسكندريه

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