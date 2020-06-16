وحظي الاجتماع الدولي لتدشين المجموعة الذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي بمشاركة رفيعة المستوي، حيث أطلقت أعمال المجموعة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونظيرتها البريطانية في ظل تواجد دولي رفيع لنائبة سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة مكثفة من المندوبين الدائمين لدي الأمم المتحدة في نيويورك.

أوضح السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة أن بُعد التكيف والقدرة على التحمل يمثل أحد الركائز الرئيسية للعمل المناخي الدولي، ويُعد المطلب الرئيسي للدول النامية في هذه القضية الجوهرية.

وأضاف أن إطلاق مجموعة الأصدقاء بالاشتراك مع الجانب البريطاني يأتي لاستكمال القيادة المصرية البريطانية لمسار التكيف والقدرة على التحمل الذي حقق نجاحاً كبيراً في قمة العالم للمناخ في سبتمبر 2019 تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني.

وأشار السفير محمد إدريس إلى أن مصر عازمة على استكمال قيادة الجهود الدولية لتحقيق ما تصبو إليه الدول النامية خاصة الأفريقية من توفير متطلباتها العاجلة لتكون قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية المختلفة الناجمة عن تغير المناخ.