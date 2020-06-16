انتحار مصاب كورونا ألقى نفسه من إحدى نوافذ العزل بمستشفى الحميات فى قنا

قنا - وائل محمد

انتحر مصاب بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، قفزًا من غرفة فى الطابق الثالث بالعزل الصحى فى مستشفى الحميات فى قنا.

وقال مصدر أمنى، أنه انتحر مبارك.م.ح، عامل،58 عامًا مقيم فى السمطا قبلى، مركز دشنا، شمالى محافظة قنا، قفزًا من الطابق الثالث لمروره بحالة نفسية عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف المصدر، أن المنتحر تم حجزه فى حميات قنا ظهر الأمس، بعد ظهور أعراض كورونا عليه، وأثناء تلقيه العلاج تفاجأ الجميع بقفز العامل من نافذه غرفة العزل فى مستشفى الحميات.