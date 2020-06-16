اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:07 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 128 شاباً بينهم 6 من ذوى الهمم بالسويس

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:02 م
القوى العاملة: تعيين 128 شاباً بينهم 6 من ذوى الهمم بالسويس محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة عن تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس 128 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى بالسويس، منهم 6 من ذوى الاحتياجات الخاصة، واستخراج 241  شهادة قيد "كعب عمل"، وتسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم فى نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية فى تقريره الشهرى لوزير القوى العاملة أن المديرية تابعت خلال مايو الماضى صرف  المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق  البريد والبنك الزراعى المصرى لنحو 1838 عاملا صرفوا  919 ألف جنيه.

وتلقت بتلقى 6 شكاوى فردية، تم تسوية 3 منها، وإحالة شكوى إلى المحكمة العمالية، ومازال هناك شكوتين تحت البحث  والدراسة، فضلا عن إنهاء إضراب بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية NSF  يعمل  بها 1213 عاملا قطاع استثمارى - خارجى وعودة العمل بها بعد تلبية طلبات العمال القانونية.

وأشار مدير المديرية إلي أنها قامت بزيارة ميدانية لـ 15 مخبزاً وتحويل عامل من العاملين بالمخابز إلى الكشف الطبى، منوها إلى أنه  بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة  فيروس كورونا المستجد، قامت من خلال حملات  لمفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بمتابعة هذه الإجراءات والتأكد من تعقيم المنشآت والمركبات التى تقل العمال ،حفاظاً عليهم من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). 


القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

وزير القوى العامله

السويس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

الداخلية تضبط 3 الاف سائق لمخالفتهم قرار ارتداء الكمامة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

ضبط 4 الاف شخص اخترقوا حظر التجوال و2695 سيارة مخالفة

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

وزير التموين لـ"اليوم السابع": توزيع كمامات القماش على البطاقات أول يوليو

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

صحيفة سويسرية تكشف عرض جراسهوبرز للتعاقد مع رينيه فايلر

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة