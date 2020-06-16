والليفاتنت ألين من شمال ولاية "يوتا" الأمريكية، وكان متمركزا مع الجناح المقاتل الثامن والأربعون التابع للولايات المتحدة في قاعدة "لاكينهيث" التابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية منذ شهر فبراير الماضى.

وعثر على حطام الطائرة في وقت سابق بعد عملية بحث وإنقاذ شارك فيها خفر السواحل البريطاني وقوارب نجاة متمركزة على طول ساحل يوركشاير.