وأضاف البيان -الذى نقلته وكالة خاما برس الأفغانية- أن قوات الأمن تصدت بقوة للهجوم وقتلت مسلحا بطالبان فيما أصيب اثنان اخران.

وبحسب البيان فقد مسلحو طالبان أحد الأعضاء البارزين في الحركة وهو "قاري زلماي الياس أنصار" والذي كان مسئولا عن تصنيع القنابل التي يتم زراعتها بجانب الطرق لكونه واحدا من الاعضاء البارزين بالوحدة الحمراء.

من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.