قتلت قوات الدفاع الوطنية الأفغانية عضوا مهما فى حركة طالبان والذى يعد واحدا من الأعضاء البارزين فى الوحدة الحمراء بالحركة، وذلك خلال عملية فى إقليم "وارداك" وسط البلاد، وقال فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغاني إن مسلحي طالبان هاجموا مواقع أمنية في منطقة "جالريز" بإقليم "وارداك".
وأضاف البيان -الذى نقلته وكالة خاما برس الأفغانية- أن قوات الأمن تصدت بقوة للهجوم وقتلت مسلحا بطالبان فيما أصيب اثنان اخران.
وبحسب البيان فقد مسلحو طالبان أحد الأعضاء البارزين في الحركة وهو "قاري زلماي الياس أنصار" والذي كان مسئولا عن تصنيع القنابل التي يتم زراعتها بجانب الطرق لكونه واحدا من الاعضاء البارزين بالوحدة الحمراء.
من جانبها لم تعلق حركة طالبان على هذا التقرير حتى الآن.
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