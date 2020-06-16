الطيران المدني : 696 مليون جنيه خسائر المطارات المصرية بسبب كورونا

كتب أحمد مصطفي - رحاب نبيل

أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن خسائر المطارات على مدار الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد، تقدر بنحو696 مليون جنيه .‪

وأوضح محمد سعيد محروس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمقر وزارة الطيران، أن خسائر مطار القاهرة " شركة ميناء القاهرة الجوى" فقط تقدر 461 مليون جنيه، وبالنسبة للشركة المصرية للمطارات بلغت حوالي 127 مليون جنيه ، وشركة الملاحة الوطنية بلغت حوالي 93 مليون جنيه للملاحة الجوية، و 20 مليون جنيه لشركة تكنولوجيا المعلومات.