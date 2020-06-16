اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:52 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

الصليب الأحمر يبدأ فى اختبار دم المتبرعين بحثًا عن الأجسام المضادة لكورونا

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 08:00 م
الصليب الأحمر يبدأ فى اختبار دم المتبرعين بحثًا عن الأجسام المضادة لكورونا التبرع بالدم
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تختبر منظمة الصليب الأحمر الأمريكية الآن، جميع التبرعات بالدم والبلازما والصفائح الدموية للأجسام المضادة لـ Covid-19 .وقال الصليب الأحمر في بيان صحفي نشرته شبكة  (CNN) "خلال هذه الأوقات المضطربة ، يأمل الصليب الأحمر في أن يقدم اختبار الأجسام المضادة لـ Covid-19 لمانحيه نظرة ثاقبة عما إذا كانوا قد تعرضوا لهذا الفيروس التاجي".
 
الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
 
بغض النظر عما إذا كان المتبرع قد عانى من الأعراض أم لا، سيظهر الاختبار ما إذا كان جهاز المناعة قد أنتجت الأجسام المضادة لفيروس كورونا.
ولكن اختبار الأجسام المضادة ، الذي تم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، لا يشخص المتبرعين بالعدوى الحالية، يمنح فقط ما إذا كان الشخص تعرض للفيروس وكون أجسام مناعية ضده.
 
وقال الصليب الأحمر فى بيانه،  إنه يأمل أن تزيد هذه الاختبارات من الاهتمام بالتبرع بالدم الذي انخفض بشدة منذ بدء الوباء، على الرغم من استمرار إلغاء عمليات التبرع بالدم لأسباب احترازية ، إلا أن التبرع بالدم يظل أمرًا حيويًا.
 
 
 
وقال الصليب الأحمر "هناك حاجة ملحة للتبرع بالدم في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المرضى في المستشفيات كإجراءات وعلاجات جراحية، تم إيقافها مؤقتًا في وقت سابق من هذا الربيع استجابة لاستئناف COVID-19".
 
لا تزال حملات التبرع بالدم تُلغى فى العديد من الدول،  "نظرًا لأن العديد من الشركات والمنظمات المجتمعية تقيد عدد الأفراد في مواقعهم مما يخلق تحديات لإمدادات دم مستقرة".
 

التبرع بالدم

الصليب الأحمر

الصفائح الدموية

البلازما

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية بمصر تحث المواطنين على ضرورة التبرع بالدم

الأحد، 14 يونيو 2020 08:28 م

مدير الصحة العالمية: التبرع بالدم خلال أزمة كورونا آمن بشرط التباعد والنظافة

الأحد، 14 يونيو 2020 04:55 م

فى اليوم العالمى للتبرع بالدم.. الصحة للمواطنين: "تبرعك بالدم شريان حياة"

الأحد، 14 يونيو 2020 01:43 م

وزارة الصحة تنشر "إنفوجراف" يوضح 5 فوائد للتبرع بالدم

الأحد، 14 يونيو 2020 01:35 م

فى اليوم العالمى للتبرع بالدم الـ15.. البلازما أمل جديد لعلاج مرضى كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 06:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط: النمو الاقتصادى بمصر من أفضل المعدلات عالميًا رغم جائحة كورونا

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

وزيرة التخطيط أمام البرلمان: الانتهاء من 70% من المناطق الخطرة والعشوائية

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

حصاد الوزارات.. التضامن تعلن صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات أول يوليو

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

ضبط سيدة وزوجها لاتفاقهما على إجراء ختان لطفلتيهما وبنات الجيران بالجيزة

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

على غرار فتيات التيك توك..ضبط سيدة ظهرت في مقطع فيديو ايباحي

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

كيف يعتنى مريض السكر والضغط بصحته للحماية من عدوى كورونا؟ الصحة ترد.. إنفوجراف

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

فيديو..لحظة مداهمة الشرطة لحدائق الشيطان بغرب النوبارية وضبط 25 فدان بانجو

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

مصر للطيران: لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر الطيران بعد عودة الحركة الجوية

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

هيئات برلمانية تفوض السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بقضيتى سد النهضة وليبيا

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

رويترز تزعم: مصر تسعى لقرض بمليار دولار ترتبه بنوك إماراتية.. ولا تأكيد رسمى

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الخطيب يصل اتحاد الكرة لحضور اجتماع الأندية مع اللجنة الخماسية

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

الإخوان تواصل الأكاذيب.. وفاة ضابط بكورونا آخر الشائعات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة