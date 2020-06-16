الصليب الأحمر يبدأ فى اختبار دم المتبرعين بحثًا عن الأجسام المضادة لكورونا

كتبت إيناس البنا

تختبر منظمة الصليب الأحمر الأمريكية الآن، جميع التبرعات بالدم والبلازما والصفائح الدموية للأجسام المضادة لـ Covid-19 .وقال الصليب الأحمر في بيان صحفي نشرته شبكة (CNN) "خلال هذه الأوقات المضطربة ، يأمل الصليب الأحمر في أن يقدم اختبار الأجسام المضادة لـ Covid-19 لمانحيه نظرة ثاقبة عما إذا كانوا قد تعرضوا لهذا الفيروس التاجي".



الصليب الأحمر

بغض النظر عما إذا كان المتبرع قد عانى من الأعراض أم لا، سيظهر الاختبار ما إذا كان جهاز المناعة قد أنتجت الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

ولكن اختبار الأجسام المضادة ، الذي تم اعتماده من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ، لا يشخص المتبرعين بالعدوى الحالية، يمنح فقط ما إذا كان الشخص تعرض للفيروس وكون أجسام مناعية ضده.

وقال الصليب الأحمر فى بيانه، إنه يأمل أن تزيد هذه الاختبارات من الاهتمام بالتبرع بالدم الذي انخفض بشدة منذ بدء الوباء، على الرغم من استمرار إلغاء عمليات التبرع بالدم لأسباب احترازية ، إلا أن التبرع بالدم يظل أمرًا حيويًا.

وقال الصليب الأحمر "هناك حاجة ملحة للتبرع بالدم في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المرضى في المستشفيات كإجراءات وعلاجات جراحية، تم إيقافها مؤقتًا في وقت سابق من هذا الربيع استجابة لاستئناف COVID-19".

لا تزال حملات التبرع بالدم تُلغى فى العديد من الدول، "نظرًا لأن العديد من الشركات والمنظمات المجتمعية تقيد عدد الأفراد في مواقعهم مما يخلق تحديات لإمدادات دم مستقرة".