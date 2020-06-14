وزارة الصحة تنشر "إنفوجراف" يوضح 5 فوائد للتبرع بالدم

وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة انه تم تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة في باقي المحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله، وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا، وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.