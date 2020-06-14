اليوم السابع
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وزارة الصحة تنشر "إنفوجراف" يوضح 5 فوائد للتبرع بالدم

الأحد، 14 يونيو 2020 01:35 م
وزارة الصحة تنشر "إنفوجراف" يوضح 5 فوائد للتبرع بالدم انفوجراف يوضح 5 فوائد للتبرع بالدم
كتب وليد عبد السلام

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نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان انفوجراف يوضح فوائد التبرع بالدم ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان : هناك 5 فوائد للتبرع بالدم  وتابعت : ساعد غيرك واتبرع بالدم من خلال التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم 15366أو التواصل مع .Egyptian National Blood Transfusion Services
 
وكانت وزارة الصحة والسكان اطلقت خطا ساخنا يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم، ضمن خدمات نقل الدم القومية في وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم في مصر والاستفسار عن آليات التبرع.
 
وأكد الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة انه تم تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتم تفعيله مباشرة في باقي المحافظات. 
 
وأوضح أنه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتم تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، بالإضافة إلى سؤاله، وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيا، وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتم تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.
 
 
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الصحة

فيروس كورونا

التبرع بالدم

فوائد التبرع بالدم

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