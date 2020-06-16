اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تصنع دروع الوجه لتوزيعها على المتعاملين مع الجمهور.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 09:01 ص
السكة الحديد تصنع دروع الوجه لتوزيعها على المتعاملين مع الجمهور.. اعرف التفاصيل لسكة الحديد تصنع دروع الوجه لتوزيعها على المتعاملين
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة السكة الحديد، استغلال إمكانياتها لتصنيع درع الوجه الكامل لتوزيعها على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا، ويقدم "اليوم السابع" فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الدروع:

1ـ دروع الوجه يتم إنتاجها فى مطابع السكة الحديد برمسيس.

2ـ السكة الحديد أكدت أنها تنتح هذه الدروع طبقًا للاشتراطات ومعايير الجودة المعتمدة.

3ـ يتم توزيع هذه الدروع على كمسارية القطارات والمحطات والمتعاملين مع الجمهور من عمال السكة الحديد.

4ـ الهدف من الدروع توفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ علي صحة وسلامة العامل والراكب.

5ـ السكة الحديد انتجت عدد ١٠٠٠ درع ووزعتهم على العاملين المتعاملين مع الجمهور من الصرافين والكمسارية كمرحلة أولى.

6ـ السكة الحديد تستهدف توزيع دروع الوجه أيضا على سائقى القطارات ومساعديهم.

 

IMG-1565
 
 
IMG-1566
 
 
IMG-1564
 
 
IMG-1563
 

 


السكة الحديد

درع الوجه القطارات

كورونا

اخبار مصر

واقي الوجه

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات ضد كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:06 م

النقل: عدد ركاب السكة الحديد بلغ 377 ألف راكب أمس مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:12 م

السكة الحديد: التعقيم مستمر طوال الـ24 ساعة للقطاعات وأرضية المحطات

الأحد، 14 يونيو 2020 04:52 م

استمرار حملات النظافة المكثفة بحرم السكة الحديد بحى ثان المحلة

الأحد، 14 يونيو 2020 02:02 م

اقتصادية قناة السويس: مشروع جديد لإنتاج عربات السكة الحديد بشرق بورسعيد

الأحد، 14 يونيو 2020 01:13 م

السكة الحديد تعلن التأخيرات فى حركة القطارات اليوم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 14 يونيو 2020 09:46 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب ارتفاع الذهب" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ83 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة