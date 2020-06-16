السكة الحديد تصنع دروع الوجه لتوزيعها على المتعاملين مع الجمهور.. اعرف التفاصيل

أعلنت هيئة السكة الحديد، استغلال إمكانياتها لتصنيع درع الوجه الكامل لتوزيعها على العاملين لديها للوقاية من فيروس كورونا، ويقدم "اليوم السابع" فى 6 معلومات كل ما تريد معرفته عن هذه الدروع:

1ـ دروع الوجه يتم إنتاجها فى مطابع السكة الحديد برمسيس.

2ـ السكة الحديد أكدت أنها تنتح هذه الدروع طبقًا للاشتراطات ومعايير الجودة المعتمدة.

3ـ يتم توزيع هذه الدروع على كمسارية القطارات والمحطات والمتعاملين مع الجمهور من عمال السكة الحديد.

4ـ الهدف من الدروع توفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ علي صحة وسلامة العامل والراكب.

5ـ السكة الحديد انتجت عدد ١٠٠٠ درع ووزعتهم على العاملين المتعاملين مع الجمهور من الصرافين والكمسارية كمرحلة أولى.

6ـ السكة الحديد تستهدف توزيع دروع الوجه أيضا على سائقى القطارات ومساعديهم.