الحجر الصحى بأسوان يشهد رابع ولادة قيصرية للمصابات بكورونا.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهد مستشفى تخصصى بأسوان، اليوم الثلاثاء، للمرة الرابعة ولادة سيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وسط استقرار لحالة المولود والأم.

وأكد بيان صحفى لإدارة المستشفى، أن الحجر الصحى لمصابى فيروس كورونا المستجد بمحافظة أسوان، شهد للمرة الرابعة على التوالى قدرة الأطباء والطاقم الطبى كاملا على تخطى الصعاب ونجاحهم فى حالة ولادة قيصرية، حيث استقبلت المستشفى سيدة حاملا منذ أيام مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" فى شهرها التاسع.

كانت مستشفى أسوان التخصصى، شهد قبل ذلك 3 حالات ولادة قيصرية ناجحة داخل الحجر الصحى لسيدات مصابات بفيروس كورونا المستجد .