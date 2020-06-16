اليوم السابع
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الجمعية العمومية بالنقض تقر جدول أعمالها وتوافق على تفويض رئيسها

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 03:38 م
الجمعية العمومية بالنقض تقر جدول أعمالها وتوافق على تفويض رئيسها المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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صرح المستشار محمد رضا حسین نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام ، أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض أقرت جدول أعمالها ووافقت على تفويض رئيسها ، وذلك بعد انعقاد ها اليوم برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار رضا إن الجمعية انعقدت بالبهو الرئيسي بدار القضاء العالي الذي تم إعداده مع مراعاة كافة التدابير الإحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة وإتباعها قرارات رئيس مجلس الوزراء.

 

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بيان محكمة النقض

محكمة النقض

عودة العمل بالنقض

فيروس كورونا

مواجهة فيروس كورونا

الجمعية العمومية للنقض

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