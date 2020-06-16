التضامن: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو الجارى

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحه اعتبارا من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التامينى من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ، لافتا إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.
وأهابت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ بالمواطنين الاستعلام عن أى استفسارات قبل الذهاب إلى مكاتب التأمينات من خلال الاستعلام الإلكترونى تسهيلا عليهم، وكذلك تشجيع المواطنين على الدفع بالمحمول لافته إلى حملة إعلامية بشأن الدفع الإلكترونى، وقريبا ستشهد طفرة كبيرة خاصة مع استخدام خاصية ميزة بالتنسيق مع البنك المركزى.
التضامن: تفعيل خدمة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والزيادات اعتبارا من 24 يونيو الجارىالثلاثاء، 16 يونيو 2020 12:29 م
نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعىُ، أن خاصة الاستعلام الإلكترونى عن المعاشات والعلاوات الخمسة ستكون متاحه اعتبارا من يوم 24 يونيه الجارى بالرقم القومى والرقم التامينى من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة ، لافتا إلى أن العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات ستكون بنسبة 80% من قيمة العلاوة عن الأجر الأساسي.
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