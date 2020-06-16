الاتحاد الأوروبى يؤكد تضامنه مع المحكمة الجنائية ضد عقوبات ترامب

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه، إثر توقيع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية وقيود على تأشيرات الدخول على بعض الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك وكلاء الدول الأطراف التي تتعاون مع المحكمة.

وفى بيان له قال الاتحاد الأوروبى، إن العقوبات المفروضة على المشاركين في عمل المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعائلاتهم وكذلك الأشخاص المرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية غير مقبولة وغير مسبوقة من حيث النطاق والمحتوى.

وفي قيادة مكافحة الإفلات من العقاب، يجب أن تكون المحكمة الجنائية الدولية قادرة على العمل بشكل مستقل ونزيه، ولا يزال الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بالدفاع عن المحكمة من أي تدخل خارجي يهدف إلى عرقلة سير العدالة وتقويض النظام الدولي للعدالة الجنائية، داعيًا الولايات المتحدة على عكس موقفها.

وقال الاتحاد الأوروبى، إنه في الوقت الذي يواجه فيه النظام الدولي القائم على القواعد ضغوطًا متزايدة، أصبح تعزيز نظام العدالة الجنائية الدولية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي مناصرة عالمية لنظام روما الأساسي ودعوة جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب على أخطر الجرائم إلى أن تفعل ذلك.