الأردن: 18 إصابة جديدة بكورونا منها حالتان محليتان

وكالات

سجّلت فى المملكة الأردنية، 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان، و16 حالة غير محليّة، ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" جاءت الإصابات المسجلة على النحو الآتي:

حالة واحدة من لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّا، وحالة واحدة من لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة، ويتمّ الاستقصاء عنها حاليّاً، و3 حالات لسائقي شاحنات، منهم أردنيان قادمان عبر حدود العمري وواحد غير أردني قادم من حدود جابر تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع. كما تم تسجيل 13 حالة لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في فنادق الحجر، (5 من السعوديّة، و2 من العراق، و2 الكويت، و1 من الإمـــــارات، و1 من قطر، و1 من الباكستان، و1 من شيكاغو)، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 979 حالة.

كما سُجِّلت اليوم 10 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة، فيما تمّ إجراء 8193 فحصاً مخبريّاً اليوم، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 283673 فحصاً.

وبالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجدّ في مواقع الحجر بمنطقة البحر الميّت، تمّ إنشاء موقع خاصّ لعزلهم هناك (مستشفى مصغّر) ويتلقّون فيه الرعاية الصحيّة اللازمة، حيث بلغ عددهم حتى الآن 20 مصاباً ويأتي ذلك بسبب تزايد حالات الإصابة بين المواطنين العائدين من الخارج.