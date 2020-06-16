أولى جلسات محاكمة قاتل سياسى بحزب أنجيلا ميركل.. صور

كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

شهدت محكمة ولاية فرانكفورت بألمانيا، اليوم الثلاثاء، انعقاد أولى جلسات محاكمة ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك السياسى الألمانى الشهير بحزب أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بحضور زوجة المجنى عليه و محاميها، و محامى ستيفان إرنست، و رأس الجلسة توماس ساجيبيل رئيس المحكمة.



ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك

وعثرت الشرطة الألمانية العام الماضى، على والتر لوبيك المنتمى لحزب أنجيلا ميركل ميتاً، متأثراً بطلقٍ نارى فى رأسه، وقالت صحيفة The Guardian البريطانية أنَّه يبدو أن المحققين استبعدوا شبهة الانتحار؛ لأنَّهم لم يجدوا أى سلاحٍ فى مكان الحادث، ولم تظهر آثار على الجثة تشير إلى إطلاق صاحبها النار.



زوجة والتر لوبيك و محاميها

كان والتر لوبك المسئول الإدارى عن مدينة كاسل فى ولاية هيسن بوسط ألمانيا، عُثر عليه بعد منتصف الليل بنصف ساعة يوم الأحد 2 يونيو من العام الماضى، فى شرفة منزله، وقالت الشرطة حينها إنَّه أصيب برصاصة فى الرأس من مسافة قريبة من مسدس.