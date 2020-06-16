اليوم السابع
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أولى جلسات محاكمة قاتل سياسى بحزب أنجيلا ميركل.. صور

الثلاثاء، 16 يونيو 2020 02:55 م
أولى جلسات محاكمة قاتل سياسى بحزب أنجيلا ميركل.. صور ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك
كتب محمد عبد المجيد تصوير رويترز

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شهدت محكمة ولاية فرانكفورت بألمانيا، اليوم الثلاثاء، انعقاد أولى جلسات محاكمة ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك السياسى الألمانى الشهير بحزب أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، بحضور زوجة المجنى عليه و محاميها، و محامى ستيفان إرنست، و رأس الجلسة توماس ساجيبيل رئيس المحكمة.
 
ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك
ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك
 
وعثرت الشرطة الألمانية العام الماضى، على والتر لوبيك المنتمى لحزب أنجيلا ميركل ميتاً، متأثراً بطلقٍ نارى فى رأسه، وقالت صحيفة The Guardian البريطانية أنَّه يبدو أن المحققين استبعدوا شبهة الانتحار؛ لأنَّهم لم يجدوا أى سلاحٍ فى مكان الحادث، ولم تظهر آثار على الجثة تشير إلى إطلاق صاحبها النار.
 
زوجة والتر لوبيك و محاميها
زوجة والتر لوبيك و محاميها
 
كان والتر لوبك المسئول الإدارى عن مدينة كاسل فى ولاية هيسن بوسط ألمانيا، عُثر عليه بعد منتصف الليل بنصف ساعة يوم الأحد 2 يونيو من العام الماضى، فى شرفة منزله، وقالت الشرطة حينها إنَّه أصيب برصاصة فى الرأس من مسافة قريبة من مسدس.
 
الحضور بالمحكمة
الحضور بالمحكمة

رئيس المحكمة توماس ساجيبيل
رئيس المحكمة توماس ساجيبيل

محامى ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك
محامى ستيفان إرنست المتهم بقتل والتر لوبيك

يحاول المتهم بالقتل فى تغطية وجهه عن الكاميرات
يحاول المتهم بالقتل فى تغطية وجهه عن الكاميرات

 


المانيا

فرانكفورت

والتر لوبيك

انجيلا ميركل

المستشاره الالمانيه

ستيفان ارنست

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