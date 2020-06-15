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"CDC": مرضى فيروس كورونا أصحاب الأعراض الخفيفة يتعافون بالمنزل دون رعاية طبية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:34 ص
"CDC": مرضى فيروس كورونا أصحاب الأعراض الخفيفة يتعافون بالمنزل دون رعاية طبية اختبارات فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشف مركز السيطرة على الامراض والوقاية منها الأمريكي "CDC "، يتوفر نوعان من الاختبارات لاكتشاف فيروس كورونا  COVID-19، وهى الاختبارات الفيروسية، واختبارات الأجسام المضادة، حيث يظهر الاختبار الفيروسي إذا كان لديك عدوى حالية لفيروس كورونا، أما اختبار الأجسام المضادة فيبين إذا كنت قد أصبت بعدوى سابقة للفيروس من عدمه.

متى يجب الخضوع للاختبار
متى يجب الخضوع للاختبار

من الذي يجب اختباره..

لمعرفة ما إذا كان لديك عدوى حالية، يتم استخدام الاختبارات الفيروسية، ولكن لا يحتاج الجميع إلى هذا الاختبار، فقد يعاني معظم الناس من مرض خفيف من فيروس كورونا، ويمكنهم التعافي في المنزل دون رعاية طبية، وقد لا يحتاجون إلى الفحص.

اختبارات فيروس كورونا
اختبارات فيروس كورونا

وقال المركز، قد لا يكون اختبار الأجسام المضادة قادرًا على إظهار ما إذا كان لديك عدوى حالية، لأنه يمكن أن يستغرق الأمر من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع بعد الإصابة لإنتاج الأجسام المضادة، موضحا أنه لا نعرف حتى الآن ما إذا كان وجود أجسام مضادة للفيروس يمكن أن يحمي شخصًا من الإصابة بالفيروس مرة أخرى، أو إلى متى قد تستمر هذه الحماية.

مركز السيطرة على الامراض
مركز السيطرة على الامراض

يقدم مركز السيطرة على الأمراض (CDC) ، على توجيهات بشأن من يجب اختباره، ولكن يتم اتخاذ القرارات بشأن الاختبار من قبل الإدارات الصحية الحكومية أو المحلية والخارجية أو مقدمي الرعاية الصحية، وإذا كانت لديك أعراض فيروس كورونا COVID-19 وتريد إجراء اختبار، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية أولاً.

يمكنك أيضًا زيارة موقع الويب الخاص بوزارة الصحة بلدك، أو منطقتك المحلية للبحث عن أحدث المعلومات المحلية حول الاختبار، على الرغم من زيادة إمدادات الاختبارات، إلا أنه قد يكون من الصعب العثور على مكان لإجراء الاختبار.


اختبار فيروس كورونا

كورونا

نوعان من اختبارات كورونا

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