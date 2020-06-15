7 تكليفات من محافظ دمياط بشأن امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

دمياط معتز الشربينى

أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عدة تعليمات لغرفة العمليات المخصصة للإشراف على امتحانات الثانوية العامة والأزهرية بدمياط تشمل الآتى:

- تركيب بوابات التعقيم أمام كل لجنة وكاشف حرارى وتوفير كمامات واقية يتم توزيعها على الطلاب والملاحظين حفاظاً علي سلامتهم

- تجهيز فصلين لعزل اى طالب تظهر عليه أية أعراض لتوقيع الكشف الطبى وعليه يتم استكمال امتحانه او تأجيله

- تم تجهيز 30 استراحة لإقامة رؤساء اللجان و المراقبين والملاحظين المغتربين.

- تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم الطلاب أو أولياء الأمور بمحيط اللجان.

- تواجد طبيب بكل لجنة للتعامل مع أية حالة تظهر عليها أعراض فيرس كورونا ، و تواجد سيارة للإسعاف بمحيط كل منطقة.

- تكثيف حملات النظافة الدورية ورفع الإشغالات بمحيط المدارس والمعاهد الأزهرية وتنفيذ حملات التطهير عقب كل امتحان.

- عقد غرفة عمليات بديوان عام المحافظة تقوم بالتواصل مع غرفة عمليات ديوان مديرية التربية والتعليم لمتابعة العملية الامتحانية أولاً بأول.

وكانت مديرية التربية والتعليم بدمياط برئاسة عادل عثمان وكيل وزارة التعليم بدمياط قد انهت استعدادها لاستقبال الامتحانات التى سيؤديها 10253 طالب وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية وذلك وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم تجهيز وتطهير وتعقيم 41 لجنة ب 10إدارات تعليمية على مستوى المحافظة، تضم كل لجنة حوالى 12طالب حسب مساحة كل لجنة

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد التقت مع غرفة العمليات المشرفة على امتحانات الثانوية العامة و الأزهرية بدمياط للوقوف على مدى جاهزية اللجان فى اطار الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.