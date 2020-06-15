وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

كتبت: هناء أبو العز

شدد وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، فى ختام محادثاته مع وزير الخارجية الفرنسى، لو دريان، وإحاطة مجلس الشؤون العامة للاتحاد الأوروبى حول التصعيد التركى، على أن اليونان ستتصدى بحزم لجميع التعديات التركية على البحر المتوسط.

وأضاف بالتفصيل في بيانه: "اليوم في باريس، كان من دواعى سرورى أن التقيت بنظيرى الفرنسى، جان إيف لودريان، الذى ناقشنا معه تعميق العلاقة الاستراتيجية بين اليونان وفرنسا، وقبل كل شىء، الاستفزاز والتصعيد التركى فى البحر الأبيض المتوسط".

وتابع البيان: بطبيعة الحال، فقد أثرت هذه القضية أيضًا مع مجلس وزراء الاتحاد الأوروبى، الذى ترأسه نظيرى الفرنسى وقد أثيرت هذه القضية أيضًا خلال المؤتمر الهاتفى الذى عقدناه مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو".

وأكرر أن اليونان ستواصل العمل بلا كلل لتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقتنا، والتصدى بحزم لجميع التعديات التركية.