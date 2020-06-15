وزير الأوقاف يطلق الدورة الأولى للتدريب عن بعد لرفع مستوى الأئمة العلمى والثقافى

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد الأحد الموافق 5 - 7 -2020،وذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا، وتشمل الدورة الكتب الآتية ،الفهم المقاصدي للسنة النبوية ،وقواعد الفقه الكلية، وفقه بناء الدول الكليات الست.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية للمتدربين على حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وأن مدة التواصل المباشر فى الدورة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميا، على أن تكون اللقاءات عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين بالدورة، ويعقد اختبار عقب انتهاء الدورة، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

وأوضح وزير الأوقاف المواعيد الزمنية للدورة على النحو التالى:-

من الأحد 5 / 7 / 2020م ، مائة إمام (خمسون إمامًا من القاهرة، وخمسون من أسيوط ) .

الأحد 12 / 7 / 2020م ، مائة إمام(خمسون من كفر الشيخ، وخمسون من الفيوم) .

الأحد 19 / 7 / 2020م ، مائة إمام(خمسون من الشرقية، وخمسون من سوهاج).

الأحد 26 / 7 / 2020م ، مائة إمام (خمسون من الإسكندرية، وخمسون من المنيا ) .

بواقع أربعمائة متدرب من الأئمة شهريًا .

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أنه يتم ترشيح المتدربين بمعرفة المديرية في كشف يتضمن اسم المتدرب ولبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، ورقم الهاتف وسيتم موافاة كل متدرب بالتفاصيل على هاتفه وحسابه الإلكترونى.