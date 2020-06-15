اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يطلق الدورة الأولى للتدريب عن بعد لرفع مستوى الأئمة العلمى والثقافى

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:48 م
وزير الأوقاف يطلق الدورة الأولى للتدريب عن بعد لرفع مستوى الأئمة العلمى والثقافى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إطلاق الدورة الأولى في التدريب عن بعد الأحد الموافق 5 - 7 -2020،وذلك  في إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع مستوى أئمتها والعاملين بها علميًا وثقافيًا ومهنيًا، وتشمل الدورة الكتب الآتية ،الفهم المقاصدي للسنة النبوية ،وقواعد الفقه الكلية، وفقه بناء الدول الكليات الست.
 
وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم إتاحة المادة العلمية التدريبية مقروءة ومسموعة ومرئية للمتدربين على حساباتهم الإلكترونية الخاصة، وأن مدة التواصل المباشر فى الدورة خمسة أيام بواقع ساعتين يوميا، على أن تكون اللقاءات عبارة عن نقاش مفتوح بين المحاضر والمتدربين المسجلين بالدورة، ويعقد اختبار  عقب انتهاء الدورة، وسيتاح للناجحين فرصة الترشح للدفعة الثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.
 وأوضح وزير الأوقاف المواعيد الزمنية للدورة على النحو التالى:- 
 
من الأحد 5 / 7 / 2020م ، مائة إمام (خمسون إمامًا من القاهرة، وخمسون من أسيوط ) .
الأحد 12 / 7 / 2020م ، مائة إمام(خمسون من كفر الشيخ، وخمسون من الفيوم) .
الأحد 19 / 7 / 2020م ، مائة إمام(خمسون من الشرقية، وخمسون من سوهاج).
الأحد 26 / 7 / 2020م ، مائة إمام (خمسون من الإسكندرية، وخمسون من المنيا ) .
بواقع أربعمائة متدرب من الأئمة شهريًا .
 
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة أنه يتم ترشيح المتدربين بمعرفة المديرية في كشف يتضمن اسم المتدرب ولبريد الإلكتروني، ورقم الواتساب، ورقم الهاتف وسيتم موافاة كل متدرب بالتفاصيل على هاتفه وحسابه الإلكترونى.
 

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

وزير الأوقاف

وزارة الأوقاف

مختار جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة