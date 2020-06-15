نورديك مونيتور: وثيقة سرية تكشف خطة تركية لغزو اليونان

كتبت: هناء أبو العز

أفاد موقع نورديك مونيتور أن وثائق سرية كشفت أن تركيا لديها خطة لغزو اليونان سميت باسم قائد عسكري تركي في القرن الحادي عشر والذي حكم دولة مستقلة خلال العصر البيزنطي.

ووفقا لعرض باور بوينت أعدته هيئة الأركان العامة لمراجعة التخطيط الداخلي، اطلع عليه موقع نورديك مونيتور، وضعت تركيا خطة لعملية عسكرية سرية تحمل اسم (توجيهات تخطيط عمليات القوات المسلحة التركية - أكابي).

ويحمل المستند تاريخ 13 يونيو 2014، مما يشير إلى أنه تم على الأرجح تحديثه وإنهائه في ذلك التاريخ بعد مراجعة إصدار سابق ومن المفترض أنه لا يزال قائم.

وأضاف موقع نورديك مونيتور أن الوثائق تم اكتشافها في ملف قضية جنائية في العاصمة التركية، حيث يبدو أن المدعي العام المحقق سيردار كوشكون، أحد الموالين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد نسي إزالة الوثائق السرية قبل تقديمها إلى المحكمة.

وتم الحصول على هذه الوثيقة من مقر هيئة الأركان العامة خلال تحقيق في انقلاب فاشل في 15 يوليو 2016.

وتبين أن الوثائق بما في ذلك خطة الغزو لليونان قد تم تبادلها بين كبار القادة في هيئة الأركان العامة حيث يستخدمون بريد إلكتروني داخلي لدواعي السرية والتأمين.