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نقابة المعلمين بالشرقية تعلن تحملها تكلفة نقل مصححى الثانوية للكنترول

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:40 م
نقابة المعلمين بالشرقية تعلن تحملها تكلفة نقل مصححى الثانوية للكنترول محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلنت نقابة المعلمين بالشرقية، تحملها نفقات الانتقال مجانا الخاصة بالأعضاء المنتدبين لمقر التصحيح بقطاع المنصورة والإسماعيلية لأعمال تصحيح و تقدير درجات امتحان الثانوية العامة  والدبلوم للعام الدراسي  2020 م.

أوضح محسن لطفي نقيب المعلمين  بالشرقية، في بيان، عن توفير أيضا قرض حسن بدون فوائد بقيمة ألف جنيها مصريا يسدد خلال عشرة شهور المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة للعام الدراسي 2019 م / 2020 م.

من جانبه وأكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، انه في إطار التعاون مع أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية عن تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة بالزقازيق للتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالشرقية في حل أي معوقات أثناء فترة الامتحانات.

وتابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع رمضان عبد الحميد وكيل أول وزاره التربية والتعليم استعدادات المديرية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020، مؤكدًا علي ضرورة الانتهاء من جاهزية اللجان أمام الطلاب لأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لحسن سير وانتظام الامتحانات والمقرر انطلاقها يوم الأحد الموافق 21يونيو 2020.

 أكد المحافظ، في بيان، علي ضرورة التنسيق بين مديريات التربية والتعليم،  والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلُ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، والعمل على منع الغش، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب في حالة حدوث ظرف صحي، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول من محيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحي وملائم لأداء الامتحان.


الشرقية

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امتحانات الثانوية العامة 2020

الثانوية العامة

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