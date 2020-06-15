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نتنياهو: لدى معلومات تؤكد أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:23 م
نتنياهو: لدى معلومات تؤكد أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن لديه معلومات تؤكد أن فيروس كورونا مستمر لفترة طويلة. وأوضح نتنياهو خلال جلسة مع أعضاء حزب الليكود اليوم الاثنين، أن الحل الوحيد هو الحفاظ على شروط التباعد الاجتماعي والنظافة وارتداء الكمامة، وهو الأمر الوحيد المتوفر حاليا في أزمة كورونا لإعادة الاقتصاد الإسرائيلي، موضحا أن الأزمة سترافق المجتمع الإسرائيلي لمدة طويلة".

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة خلال ساعات الليلة الفائتة بفيروس كورونا مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 302، وتسجيل 67 حالة جديدة بالفيروس وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 19,122.


إسرائيل

نتنياهو

تل ابيب

كورونا

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