موجز الاقتصاد المصري اليوم الاثنين 15-6- 2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الأثنين 15_6-2020، ومن أهمها، توقيع بروتوكول إنهاء مديونية الحديد والصلب لدى بنك مصر بشكل كامل وذلك بنقل ملكية قطعتين أرض من شركة الحديد والصلب إلى بنك مصر بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار ومنها:

إنهاء النزاعات التاريخية بين الحديد والصلب وبنك مصر برعاية القابضة المعدنية

شهد الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس إيهاب عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية اليوم الأثنين الموافق 15 /6/ 2020 عبر تقنية الفيديو كونفرنس توقيع بروتوكول انهاء مديونية الحديد والصلب لدى بنك مصر بشكل كامل وذلك بنقل ملكية قطعتين أرض من شركة الحديد والصلب إلى بنك مصر بقيمة المتبقى من المديونية التاريخية الخاصة بالبنك.

مدحت نافع: مبادرة تصنيع أجهزة التنفس لمواجهة كورونا تنسق مع كافة الجهات

كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن مبادرة أجهزة التنفس التى سبق وأطلقها منذ فترة، انضم إليها عدد من الفرق البحثية الذين تم ربطهم بأجهزة الاعتماد الخاصة بوزارة الصحة، وتم اعتماد عدد من أوراق المفاهيم لبعض الفرق concept papers وتمت الموافقة على إجراء التجارب بالمستشفيات الجامعية.

469 مليون جنيه صافى دخل المصرية للاتصالات من حصتها بـ"فودافون" فى الربع الأول

كشفت بيانات مالية عن تراجع دخل المصرية للاتصالات من الاستثمار في فودافون مصر، بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 469 مليون جنيه في الربع الأول من 2020 (-28% على أساس ربع سنوي) نظراً للتكاليف غير المتكررة والمخصصات القانونية التي لم تفصح الشركة عنها إلى الآن.

بتروتريد تناشد عملاء الغاز تسجيل القراءات تفاديا لنزول متوسط الاستهلاك

ناشدت الشركة المصرية للخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" إحدي شركات قطاع البترول، عملاء ومستخدمي الغاز الطبيعي بضرورة تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وذلك تفاديا لنزول متوسط الاستهلاك موضحة أن اليوم هو آخر يوم لتسجيل قراءات العداد حيث يتم إبلاغ تسجيل قراءات العدادت خلال الفترة من 1 وحتي يوم 15 من كل شهر.

تباين مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الاثنين..ورأس المال يربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي للجلسة الخامسة على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو مليار جنيه ليغلق عند مستوى 571.751 مليار جنيه.

وزيرة التجارة: إبرام تعاقدات تصديرية بـ2.6 مليار دولار وفرص استثمارية بـ8.7 مليار

قالت نيفين وزيرة الصناعة والتجارة، إن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري قامت خلال الـ 6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبي ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادي لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية.