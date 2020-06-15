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الإثنين، 15 يونيو 2020 04:51 م
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مقتل شاب فى مشاجرة على يد 3 أشخاص فى قرية بالشرقية

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:51 م
مقتل شاب فى مشاجرة على يد 3 أشخاص فى قرية بالشرقية المجني عليه
الشرقية -فتحية الديب

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لقى شاب عمره 20 سنة بعزبة أبوحمد التابعة لمركز الزقازيق، مصرعه متأثرا بإصابته بالرأس بعد أسبوع داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالشرقية، وتم القبض على المتهمين وبإحالتهم إلى نيابة مركز الزقازيق.

وقررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوفاة "محمود ط ع" 20 سنة مبيض محارة مقيم عزبة أبوحمد التابعة لمركز الزقازيق.

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز الزقازيق، عن نشوب مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليه و3 شباب من كفر الحلبى دائرة المركز بسبب خلافات بينهم قاموا على أثرها بالتعدي على المجني عليه  بضربه بالرأس وحدث له نزيف بالجمجمة أودى بحياته بعد سبعة أيام من الوقعة، تمكن ضبط المباحث من ضبط المتهمين الثلاثة، وتم إحالتهم للنيابة العامة.

 

 


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