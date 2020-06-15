مقتل شاب فى مشاجرة على يد 3 أشخاص فى قرية بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شاب عمره 20 سنة بعزبة أبوحمد التابعة لمركز الزقازيق، مصرعه متأثرا بإصابته بالرأس بعد أسبوع داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالشرقية، وتم القبض على المتهمين وبإحالتهم إلى نيابة مركز الزقازيق.

وقررت بإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.