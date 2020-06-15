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مطار القاهرة يستقبل 519 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات على متن 3 رحلات

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:33 م
مطار القاهرة يستقبل 519 من المصريين العالقين بالسعودية والإمارات على متن 3 رحلات
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، ثلاث رحلات طيران استثنائية على متنهما نحو 519 مصريا من العالقين بالمملكة العربية السعودية، ودولة الامارات، منذ تعليق الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المطار استقبل رحلة سيرتها شركة اير كايرو ، قادمة من جدة على متنها 174 مصريا ، ورحلة لشركة فلاي ايجيبت  قادمة أيضا من جدة على متنها 180 مصريا من العالقين هناك، كما استقبل المطار رحلة نظمتها شركة فلاي دبي من دبي اقلت 165 مصريا.

 

ويخضع ركاب الرحلات القادمة من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، ويتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .


مطار القاهرة

اخبار المطار

جدة

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