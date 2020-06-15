محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية.. صور

بورسعيد – السيد فلاح - محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اجتماعًا للوقوف على أخر تطورات العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها فى نطاق المحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام محافظة بورسعيد، والأجهزة المعنية .

واستعرض اللواء عادل الغضبان، مجمل ماتم انجازه بعدد من المشروعات الحالية، وكذلك معدلات التنفيذ والبناء، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ الخاصة بكل مشروع.

وشدد محافظ بورسعيد،فى بيان له اليوم،على سرعة العمل بجميع مشروعات المحافظة الجارى تنفيذها حتى يتم الانتهاء منها فى الوقت المحدد بالإضافة إلى تنفيذها على أعلى مستوى بما يتواكب مع مجمل مشروعات المحافظة الخدمية والتنموية، والتى تقدم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه اليوم الإثنين، بتشكيل لجنة بصفة عاجلة برئاسة نائب محافظ بورسعيد، وعضوية السكرتير العام ومدير مديرية الإسكان وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، ونقابة المهندسين وكلية الهندسة وإدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة ومديرى التنظيم فى الأحياء، وتختص اللجنة بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارى تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات، وحصر أعمال الترميم والتدعيم الجارى تنفيذها حاليًا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار، والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص، ومراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات ، وذلك طبقًا لقرار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رقم 218 لسنة 2020 م .

كما أكد محافظ بورسعيد على انعقاد هذه اللجنة مرة كل أسبوع لمباشرة مهامها، موضحًا، أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار الحكومة الخاص بتكليف المحافظين بمراجعة رخص البناء للعقارات.