محافظ القليوبية: إنشاء رمبات لذوى الاحتياجات الخاص بالممشى النيلى (صور)

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.

كما وجه المحافظ بعمل رمبات لذوي الاحتياجات الخاصه وأيضا صناديق للقمامة ولضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية والثالثة من الممشى مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.