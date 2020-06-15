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محافظ القليوبية: إنشاء رمبات لذوى الاحتياجات الخاص بالممشى النيلى (صور)

الإثنين، 15 يونيو 2020 04:09 م
محافظ القليوبية: إنشاء رمبات لذوى الاحتياجات الخاص بالممشى النيلى (صور) اجتماع المحافظ
القليوبية- نيفين طه

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إجتماعا مع اللواء أمين العطار رئيس جهاز القاهرة الفاطمية وممثلين عن جهاز القاهرة الفاطمية  والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة واللواء هشام خشبه السكرتير العام مساعد والمهندس محمد ابو السعود وكيل وزارة الري و المهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة لمناقشه المشاكل التي تعوق التنفيذ بالممشي النيلي بالمرحله الثانيه والثالثه بقطاع "ب-ج".

وتناول الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ  كما وجه المحافظ، بضرورة أن يراعي في تصميمات الممشى الجانب الجمالي واستخدام أنظمة الإنارة  ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة ليكون متنفسا حضاريا يليق بأبناء المحافظة.
 
كما وجه المحافظ بعمل رمبات لذوي الاحتياجات الخاصه وأيضا صناديق للقمامة ولضرورة إظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.
 
وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية والثالثة من الممشى مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى يتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.
 
IMG-20200615-WA0027اجتماع المحافظ
IMG-20200615-WA0028
اجتماع المحافظ

 


الممشي النيلي ببنها

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