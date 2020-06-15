محافظ الدقهلية: تذليل العقبات لتنفيذ مشروع التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات

الدقهلية - شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على تذليل جميع العقبات لتنفيذ البنية التحتية بمشروع التحول الرقمى وميكنة كافة القطاعات الحكومية ، والذى يتم تنفيذة وفقا للبروتوكول الذى وقعته محافظة الدقهلية مع وزارة الاتصالات يناير الماضى، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده ظهر اليوم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، مديروا عموم الشركة المصرية للاتصالات بمناطق تليفونات الدقهلية ، ومسئولى قطاعات المرافق والسكة الحديد ، والمساحة والطرق ، والرى ومديروا عموم مركز المعلومات والبوابة الالكترونية والشئون القانونية.

وخلال الاجتماع استعراض ومناقشة ماتم تنفيذه من خطوات فى هذا الشأن وكذا المعوقات التى تعترض تنفيذ المشروع فيما يتعلق بعمليات حفر مسارات وخطوط الكابلات وعمل غرف نقاط الربط الرئيسية بين كافة المؤسسات الحكومية بنطاق المحافظة، وذلك فى اطار الخطة الاستراتيجية للدولة فى عملية التحول الرقمى .

ووجه محافظ الدقهلية لمديرى مديريات الرى والطرق والادارة العامة لحماية النيل ، والاجهزة المعنية بتيسير التصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع المشار الية للوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على ان تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالتنسيق مع الوحدات المحلية التى يجرى فى نطاقها العمل بهذا المشروع للانتهاء من عمليات الحفر المطلوبة للخطوط والمسارات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وأكد محافظ الدقهلية عدم السماح بالتقاعس من قبل اية جهة من الجهات فى القيام بدورها فى تنفيذ هذا المشروع القومى الهام مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة من قبل كافة اجهزة المحافظة .