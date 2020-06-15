اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة دمياط تسجل اليوم 5 حالات إصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:33 م
محافظة دمياط تسجل اليوم 5 حالات إصابة بفيروس كورونا وزارة الصحة
دمياط عبده عبد البار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا بمحافظة دمياط اليوم الاثنين موضحا أن المحافظة تشهد استقرارا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما سجلت المحافظة أمس 7 حالات من بينهم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط حيث يتلقى العلاج بمستشفى العزل، وأضاف طلحة ، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بدمياط 530 حالة، منهم 37 حالة من 7 محافظات، أبرزها 21 حالة من محافظة الدقهلية وباقى الحالات من القاهرة والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية.

وأوضح طلحة أن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر استقبلوا 600 حالة منذ بدء الجائحة و غادر 45 حالة بعد تعافيهم ويتواجد 35 حالة تتلفى علاجهم بمراكز العزل الصحى.

وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة بلغ 46  حالة وفاة موضحا أن أغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة وتم عمل إحصائية اوضحت أن هناك 6 حالات وفاة لمن هم أكبر من سن 80 ، ومن سن 70 عاما الى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إ‘لى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة ، ومن سن 50 عاما الى 60 عاما سجلت 13 حالة، وفاة وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 7 حالات وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 الى 91 عاما.

 

 

 

 

 

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كورونا

مديريه الصحة

محمود طلحه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة