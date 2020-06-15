محافظة دمياط تسجل اليوم 5 حالات إصابة بفيروس كورونا

دمياط عبده عبد البار

أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم تسجيل 5 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا بمحافظة دمياط اليوم الاثنين موضحا أن المحافظة تشهد استقرارا ملحوظا فى حالات الإصابة بفيروس كورونا فيما سجلت المحافظة أمس 7 حالات من بينهم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط حيث يتلقى العلاج بمستشفى العزل، وأضاف طلحة ، لـ "اليوم السابع"، أن عدد الحالات التى رصدتها مديرية الصحة بدمياط 530 حالة، منهم 37 حالة من 7 محافظات، أبرزها 21 حالة من محافظة الدقهلية وباقى الحالات من القاهرة والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والإسماعيلية والمنوفية.

وأوضح طلحة أن مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة والمدينة الشبابية برأس البر استقبلوا 600 حالة منذ بدء الجائحة و غادر 45 حالة بعد تعافيهم ويتواجد 35 حالة تتلفى علاجهم بمراكز العزل الصحى.

وأشار طلحة إلى أن عدد الوفيات بالمحافظة بلغ 46 حالة وفاة موضحا أن أغلبهم كبار فى السن ويعانون من الأمراض المزمنة وتم عمل إحصائية اوضحت أن هناك 6 حالات وفاة لمن هم أكبر من سن 80 ، ومن سن 70 عاما الى 80 عاما سجلت 8 حالات وفاة، ومن سن 60 عاما إ‘لى 70 عاما سجلت 11 حالة وفاة ، ومن سن 50 عاما الى 60 عاما سجلت 13 حالة، وفاة وأقل من 50 عاما لم نسجل سوى 7 حالات وهو ما يشير إلى أن معظم حالات الوفاة من 60 الى 91 عاما.