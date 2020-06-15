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طبيب الغلابة يجدد اشتراك عضويته بنادى طنطا الرياضى

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:34 م
طبيب الغلابة يجدد اشتراك عضويته بنادى طنطا الرياضى طبيب الغلابة يجدد اشتراك عضويته بنادى طنطا الرياض
الغربية – مصطفى عادل

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حرص الدكتور محمد مشالى طبيب الغلابة بمحافظة الغربية، على الذهاب لنادى طنطا الرياضي لتجديد اشتراك عضويته بالنادى.

وتوجه طبيب الغلابة مرتديا الكمامة إلى النادى، وجلس على كراسي الانتظار أمام مكتب شئون العضوية، انتظارا لدوره للدخول وسداد الرسوم ودفع الاشتراك.

وكان  نادى طنطا الرياضي بمحافظة الغربية، قد فتح أبوابه أمام الأعضاء لسداد الاشتراكات، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الأعضاء والموظفين.

وجهز مجلس إدارة النادى أماكن لانتظار الأعضاء على مسافات متباعدة، وإلزام الأعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول للنادى، كما تم التنبيه على الموظفين بارتداء الكمامات أثناء التعامل مع الأعضاء فى الوقت الذي شهد فيه النادى أعمال تطهير مكثفة طوال فترة تواجد الأعضاء للحد من انتشار الفيروس.

ونبه مجلس الإدارة على الأعضاء بالمغادرة فور الانتهاء من سداد الاشتراكات نظرا لمنع التواجد فى النادى تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

فيما كشف نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، فى وقت سابق، الشرط الوحيد لاستئناف النشاط الرياضى فى الأندية ويعود النشاط الرياضى فى مصر، قائلاً: إذا صارت الأمور كما نتوقع ونتمنى وبدأت الإصابات اليومية تقل تدريجيا قبل نهاية شهر يونيو ..سيعود النشاط الرياضى فى مصر، ولكن ذلك يتوقف على ما سيحدث حتى 30 يونيو".

 

وأضاف، "ما سيحدث فى الأندية بداية من يوم 15 وحتى نهاية شهر يونيو، سيكون فترة تمهيدية لإعادة الفتح التدريجى فى الأندية وعودة النشاط الرياضي، إذا صارت الأمور من حيث أعداد إصابات كورونا كما نتوقع ونتمنى".


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طبيب الغلابة

نادى طنطا الرياضى

طبيب الغلابة يجدد اشتراكه بنادى طنطا

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