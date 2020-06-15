ضبط 26 مخالفة تموينية بمخابز ديرب نجم و محال البقالة بالشرقية

الشرقية – إيمان مهنى

حررت مديرية التموين بالشرقية 26 محضر بمخالفات تموينية في مركز ديرب نجم تمثلت في 5 محاضر لمحال بقال أزيد من التسعيرة، 21 مخالف للمخابز منهم 15 نقص أوزان.

وذلك في إطار تكثيف الرقابة التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية وبقالى التموين والمصانع الغذائية لإحكام السيطرة على حركة البيع والشراء ومنع التلاعب بصلاحيه المنتجات المباعة للمواطنين والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع المدعمة من قبل الدولة والاتجار فيها فى السوق السوداء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين في بيان، إنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المختلفة لشن حملاتها المفاجئة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن ووكلاء وزارة "الصحة /الطب البيطرى /الزراعة" للرقابة على المنتجات المباعة للمواطنين ومطابقتها للإشتراطات التموينية والصحية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وعليه شنت إدارة تموين ديرب نجم حملة برئاسة محمد المرشدي مدير إدارة التفتيش على الأنشطة التجارية بنطاق المركز وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد المخالفين، محضر رقم 1221 لسنة 2020 جنح ضد صاحب سوبر ماركت بشارع النصر بمركز ديرب نجم، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري.

و محضر رقم 1222 لسنة 2020 جنح ضد صاحب صاحب بقالة بشارع المعهد الديني بمركز ديرب نجم، للامتناع عن البيع للمواطنين واحتقار السلع، محضر رقم 1223 لسنة 2020 جنح ضد صاحب محل بقالة بديرب البلد، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري، محضر رقم 1224 لسنة 2020 جنح ضد صاحب بقاله بديرب البلد، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري، محضر رقم 1225 لسنة 2020 جنح ضد صاحب بقالة شارع النصر، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري، محضر رقم 1226 لسنة 2020 جنح ضد صاحب بقالة بديرب البلد، لبيعة بأسعار أزيد من سعرها الجبري، تحرير 15 محضر نقص وزن رغيف خبز، و 2 محضر مخالفة مواصفات إنتاج الخبز، 2 محضر توقف عمل، و 2 محضر لعدم إعطاء بون الصرف .