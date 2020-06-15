ضبط 11 سيدة أثناء التسول بمجموعة من الأطفال فى مدينة نصر

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 11 سيدة "لأربعة منهن معلومات جنائية"، وذلك أثناء استغلالهن لمجموعة من الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وبيع السلع بمدينة نصر بالقاهرة.

وبلغ عدد الأطفال الأحداث "14 حدث – "فى مراحل عمرية مختلفة"، أبناء المتهمات، حيث أفاد الأطفال الأحداث بقيام أمهاتهم بدفعهم لأعمال التسول وبيع السلع التافهة لاستجداء المواطنين والحصول على مبالغ مالية منهم.

وعثر بحوزة المتهمات على "مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة" من متحصلات نشاطهم فى أعمال التسول، واعترفن بنشاطهن الإجرامى فى استغلال أنجالهن بأعمال التسول للاستفادة منهم مادياً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.