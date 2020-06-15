اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 03:10 ص
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صور.. القومى للمرأة بالشرقية: تم زيارة 1050 قرية وتابع لتوعية السيدات بمواجهة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:00 ص
صور.. القومى للمرأة بالشرقية: تم زيارة 1050 قرية وتابع لتوعية السيدات بمواجهة كورونا حملات توعية
الشرقية – فتحية الديب

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، برئاسة الدكتورة عايدة عطية، مقررة الفرع، حملات توعية بعدد من قرى المحافظة، لتوعية السيدات بطرق انتقال فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه.

وقالت الدكتورة، عايدة عطية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه بالتنسيق مع محافظة الشرقية، من خلال مبادرة "إرادة شعب الشرقية" التى أطلقها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تم تنظيم زيارات منزلية بـ1050 قرية وتابع بمختلف مراكز المحافظة، لتوعية المواطنين والأسر بفيروس كورونا وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وذلك بمشاركة 840 رائدة ريفية صحية و 114 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية التضامن و 122 رائدة ريفية مجتمعية تابعة لمديرية الزراعة، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقرى ونقل طريق الوقاية من الفيروس ، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة.

ومن القرى التى زارها المجلس، قرية دوامة وسوادة والروضة بمركز فاقوس، وقرية حانوت مركز كفر صقر، وقرية بنى عباد وأم الزين وبهنباى وسليمان موسي، بمركزى الزقازيق والقنايات، وقرية بنى حسن وأبوطاحون وكفر البطيخ وعبس وراغب مركز أولاد صقر، وقرية الطويل مركز القرين وقرية سماكين الغرب مركز الحسينية، وقرية كراديس مركز ديرب نجم والعديد من القرى بمراكز بلبيس وفاقوس والزقازيق والقنايات والعصلوجى والغار بمركز الزقازيق.

وكانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى أبو كبير المركزي، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي، مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعيدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

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