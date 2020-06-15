شفاء ثانى حالة إيجابية بكورونا بالبروتوكول العلاجى المنزلى بالسباعية فى أسوان

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

أكد الدكتور أحمد عنبر، أخصائى الأمراض الباطنية والكلى ومدير مستشفى السباعية السابق بأسوان ومن القيادات الطبية التى تكافح جائحة كوورنا بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه تم شفاء ثانى حالة إيجابية عزل منزلى بالبروتوكول العلاجى المنزلى من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بمدينة السباعية غرب بمركز أدفو بمحافظة أسوان خلال الأيام القليلة الماضية.

وناشد الدكتور أحمد عنبر، أهالى مناطق حاجر السباعية وكومير وحاجر كومير بمركز أدفو بمحافظة أسوان، بالالتزام والحيطة وإتباع سياسة التباعد الاجتماعى وعدم الخروج إلا للضرورة بسبب ملاحظة ذيادة أعداد الإصابات بشكل مقلق.

من ناحية أخرى شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، اليوم، الاثنين، تماثل 7 حالات جديدة للشفاء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومغادرتهم الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة والعزل بالمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

كما شهدت مستشفى الحجر الصحى بأسوان، أمس أيضا، تماثل 9 حالات جديدة للشفاء من مصابى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومغادرتهم الحجر الصحى بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة والعزل بالمدينة الشبابية بأسوان، بعد تحسن حالتهم الصحية وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

جدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، قد أعلنت بدء تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافيين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة، وأفادت وزارة الصحة، فى بيان لها، أنها قامت باستخلاص بلازما لعدد من المرضى متعافيين، حيث تم إجراء التحاليل الخاصة بأمان البلازما بعد استخلاصها، بالإضافة إلى إجراء قياس لمستوى الأجسام المضادة بالبلازما.