اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 06:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا لإبراز جهود الأطباء فى مواجهة كورونا

الإثنين، 15 يونيو 2020 05:53 م
سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا لإبراز جهود الأطباء فى مواجهة كورونا طابع بريدي لإبراز جهود الأطباء فى مواجهة كورونا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقديراً للجهود التي بُذلت من جميع العاملين في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة جائحة كورونا المستجد، أطلقت سلطنة عمان طابعا بريديا يبرز جهود الأطباء، حيث أعلنت شركة بريد عُمان عن إطلاق طابع حصري يتوفر ابتداءً من 22 يونيو الجاري، حيث ستخصص الشركة 40 % من مبيعاته إلى الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة العمانية بحسب صحيفة الوطن العمانية.

 

وجاء هذا الطابع البريدي ليجسد تفاني وإخلاص مختلف الفرق التي تقف في الصفوف الأمامية للحفاظ على سلامة وأمان السلطنة حيث يشمل إصداره الخاص طابع بريدي، وبطاقة تذكارية وغلاف أول يوم إصدار.

 

وتعليقاً على إصدار الطابع يقول عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "يواصل جميع العاملين في الصفوف الأمامية يوم تلو الآخر خلال الجائحة، تقديم أروع الأمثلة عن التفاني والإخلاص، سواء كانوا من الأطباء أو الممرضين أو رجال الشرطة والأجهزة العسكرية والأمنية والإعلاميين أو العاملين في قطاع الخدمات البريدية أو مختلف الأنشطة والخدمات الاساسية، لذا نتقدم إليهم بجزيل الشكر والعرفان نظير تضحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا، ونشكر كذلك عائلاتهم وأحبائهم على مساندتهم لهم خلال هذه الفترة الصعبة ويأتي إطلاقنا لهذا الطابع لكي نُعبر لهم عن امتناننا و لنساهم في الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة ولكي نُخلد هذه التضحيات التي ما تزال تُبذل لحماية السلطنة وكل من يعيش على أرضها".


سلطنة عمان

كورونا

الاطباء

الوباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

انطلاق مظاهرات فى تركيا ضد نظام أردوغان فى مدينتى هكارى وإدرنة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ.. 100 للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

النيابة تطلب ضبط عمر كمال وشحتة كاريكا وكزبرة وحنجرة لأحيائهم حفل زفاف

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

مصدر طبى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوى بعد 23 يوما فى العزل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة