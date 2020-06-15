سلطنة عمان تطلق طابعا بريديا لإبراز جهود الأطباء فى مواجهة كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تقديراً للجهود التي بُذلت من جميع العاملين في خطوط الدفاع الأولى لمواجهة جائحة كورونا المستجد، أطلقت سلطنة عمان طابعا بريديا يبرز جهود الأطباء، حيث أعلنت شركة بريد عُمان عن إطلاق طابع حصري يتوفر ابتداءً من 22 يونيو الجاري، حيث ستخصص الشركة 40 % من مبيعاته إلى الصندوق الوقفي لدعم الخدمات الصحية التابع لوزارة الصحة العمانية بحسب صحيفة الوطن العمانية.

وجاء هذا الطابع البريدي ليجسد تفاني وإخلاص مختلف الفرق التي تقف في الصفوف الأمامية للحفاظ على سلامة وأمان السلطنة حيث يشمل إصداره الخاص طابع بريدي، وبطاقة تذكارية وغلاف أول يوم إصدار.

وتعليقاً على إصدار الطابع يقول عبد الملك البلوشي، الرئيس التنفيذي لبريد عُمان: "يواصل جميع العاملين في الصفوف الأمامية يوم تلو الآخر خلال الجائحة، تقديم أروع الأمثلة عن التفاني والإخلاص، سواء كانوا من الأطباء أو الممرضين أو رجال الشرطة والأجهزة العسكرية والأمنية والإعلاميين أو العاملين في قطاع الخدمات البريدية أو مختلف الأنشطة والخدمات الاساسية، لذا نتقدم إليهم بجزيل الشكر والعرفان نظير تضحياتهم من أجل الحفاظ على سلامتنا، ونشكر كذلك عائلاتهم وأحبائهم على مساندتهم لهم خلال هذه الفترة الصعبة ويأتي إطلاقنا لهذا الطابع لكي نُعبر لهم عن امتناننا و لنساهم في الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة هذه الجائحة ولكي نُخلد هذه التضحيات التي ما تزال تُبذل لحماية السلطنة وكل من يعيش على أرضها".