سلسلة السخرية مستمرة.. ترامب الأبن يحول نانسى بيلوسى لشخصية كارتونية "صورة"

كتب آسر أحمد

يواصل نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سخريته المعتادة من الأزمة الحالية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن كل الموالين للمتظاهرين الذين ينددون بنبذ العنصرية بعد مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة الأمريكية في مدينة مينيابوليس.

ونشر ترامب الابن، صورة ساخرة جديدة لـ نانسي بيلوسى، رئيس مجلس النواب الأمريكي، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام، للتعليق على مناقشة الغاء أفلام الكارتون للأطفال التي تدعو للعنف ضد رجال الشرطة.

وظهرت رئيسة مجلس الشعب الأمريكي، في الصورة التي نشرها ترامب الأبن، عبر حسابه وهي من أحدي شخصيات المسلسل الشهير Paw Patrol، ليعلق قائلاً "الأن يريدون إلغاء أفلام الرسوم المتحركة للأطفال، لأنها تصور رجال الشرطة على أنهم أشرار، هكذا هم فقدوا حلولهم".

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يسخر فيها ترامب الأبن من رئيس مجلس النواب الأمريكي، فسبق ونشر منذ أيام، صورة لها بعد ما شنت هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين.

وفي وقت سابق، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن شهادة فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"إن شهادة فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".

على جانب آخر، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.