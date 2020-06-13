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ترامب الابن يسخر من نانسى بيلوسى بعد هجومها على الرئيس الأمريكي.. صورة

السبت، 13 يونيو 2020 05:13 م
ترامب الابن يسخر من نانسى بيلوسى بعد هجومها على الرئيس الأمريكي.. صورة نانسى بيلوسى وترامب
كتب محمد سعودي

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سخر نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي حيث أعاد نشر صورة لها للسخرية منها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، معلقا عليها "قديمة لكن جيدة".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An oldie but a goodie.

A post shared by Donald Trump Jr. (@donaldjtrumpjr) on

يأتي ذلك بعدما شنت نانسى بيلوسى، هجوما حادا على الرئيس الامريكي دونالد ترامب لطريقة تعامله مع المظاهرات الأمريكية، واتهمته بترسيخ الانقسام والتعصب بين المواطنين.

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 وغردت بيلوسي عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بدلاً من تلبية احتياجات الشعب الأمريكي، فإن ترامب يثير نيران الانقسام والتعصب. الناس يرتفعون مطالبين بقيادة حقيقية. إنهم يعرفون قوتهم ، وسيحدثون فرقًا".

وفي وقت سابق، أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، أن شهادة  فيلونيس شقيق جورج فلويد الذى قتل على يد شرطي أمريكى، للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا، موضحة أنه لابد للعلم الأمريكي الذى رفف فوق مبنى الكابيتول، أن يكون رمزا للالتزام المشترك لتحقيق العدالة لضحايا الشرطة.

 

وكتبت نانسى بيلوسى، عبر حسابها بموقع تويتر:"إن شهادة  فيلونيس فلويد "شقيق جورج فلويد" للجنة القضائية بمجلس النواب تركت بصماتها علينا جميعا، أتمنى أن يكون هذا العلم، الذي حلّق فوق مبنى الكابيتول في يوم قتل شقيقه، رمزًا لالتزامنا المشترك بضمان العدالة لجورج وجميع ضحايا عنف الشرطة".

 

على جانب آخر، دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى إزالة تماثيل رموز الحقبة الكونفدرالية من الكابيتول بعد مقتل فلويد، بحسب فرانس برس.

 

يذكر أنه قد أكدت نانسى بيلوسى، رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة الأمريكية، أن ذلك الوقت ليس لترويج  شعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، وحان العمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش، موضحة أن مجلس الشيوخ لابد من اتخاذ إجراءات فورية بتمرير قانون العدالة والشرطة.

 

وقالت نانسى بيلوسى، رئيس مجلس النواب الامريكي، عبر حسابها بموقع تويتر:"ليس هذا وقت الشعارات لإلهاء الشعب الأمريكي، حان الوقت للعمل من أجل حماية الأرواح وسبل العيش الأمريكية، ويجب على مجلس الشيوخ اتخاذ إجراءات فورية".

 

 


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