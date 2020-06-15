اليوم السابع
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الإثنين، 15 يونيو 2020 11:21 م
خالد صلاح
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روسيا تسجل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الـ 24 الماضية

الإثنين، 15 يونيو 2020 11:14 م
روسيا تسجل 52 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا فى الساعات الـ 24 الماضية كورونا فى روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصحية الروسية مساء اليوم الاثنين، تسجيل 52 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة موسكو مقابل 53 أمس /الأحد/.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة بلغ خلال الساعات الـ24 الماضية 52 شخصا، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن عدوى الفيروس.
وذكر المركز، أن الحصيلة العامة للمتوفين في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 3386 شخصا، بعد أن كانت 3334 في الإحصائية السابقة.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 207264 إصابة مؤكدة، بينها 123240 حالة شفاء، وسط تراجع مستمر لعدد المرضى الجدد وزيادة في أعداد المتعافين.
وسجلت في روسيا حتى الآن، 537210 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 7091 وفاة و284539 حالة شفاء.
وسبق أن أكد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، معلنا رفع القيود العامة ونظام الحجر الصحي في المدينة اعتبارا من 9 يونيو الجاري.


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فيروس كورونا

كورونا فى روسيا

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