اليوم السابع
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رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف النظافة بمنطقة سوق الخضار والشوارع.. صور

الإثنين، 15 يونيو 2020 02:53 م
رئيس مدينة القصير يوجه بتكثيف النظافة بمنطقة سوق الخضار والشوارع.. صور جولة رئيس المدينة بسوق الخضار
البحر الأحمر - عماد عرفة

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وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، اليوم الإثنين، بنظافة منطقة سوق الخضار والشوارع المؤدية له، وذلك فى ظل تكثيف العمل بآلية جادة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مدينة القصير على استغلال الايام التى توقف فيها حركة البيع والشراء بسوق الخضار، موضحا أن السوق يعمل خلال يومى الخميس والجمعة فقط، كما شدد على رفع المخلفات بالشوارع الفرعية والرئيسية. 
 
وكلف رئيس مدينة القصير قسم البيئة والنظافة والمتابعة الميدانية، برفع المخلفات بجميع أنواعها، والزام التجار بعدم ترك أماكنهم الابعد العمل على نظافتها، مؤكدا على المتابعة المستمرة لأعمال النظافة بجميع المناطق والأحياء.
 
وطالب رئيس المدينة، بالمرور على منطقة السوق، للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات الواقية لتجار الخضار، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين. 
 
وتفقد رئيس مدينة القصير، ميدان الازهر بشارع العاشر من رمضان، للوقوف على أعمال تطويره، لمنع الحوادث ، وتسيير حركة السيارات والمارة، حيث التقي، بمدير المنطقة الازهرية بالبحر الأحمر خلال تفقده الميدان، وناقش اخر المستجدات فى الاستعدادات لاداء امتحانات الثانوية الازهرية، موجها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات العامة لحماية مراقبى اللجان والطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد. 
 
وتابع رئيس مدينة القصير، أعمال الإنارة العامة، بشارع الكورنيش، مشددا على الفنيين بقسم الكهرباء، إنارة جميع الشوارع بالكامل وتغطية الكابلات المكشوفة والاستمرار فى الصيانة الدورية لخلايا أعمدة الإنارة. 
 
جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (1)
جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (1)

جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (2)
جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (2)

جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (3)
جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (3)

جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (4)
جولة رئيس المدينة بسوق الخضار (4)
 
 

 


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