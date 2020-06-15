حبس تاجر بالإسكندرية لقتل شقيق زوجته بعد احتجازه بالإسكندرية

أمر المستشار محمد البدوى وكيل النائب العام بنيابة الدخيلة بالإسكندرية بحبس المتهم " خ.ا.ا" 40 سنة صاحب محل كماليات سيارات بالإسكندرية 4 ايام على ذمه التحقيقات لقتله شقيق زوجته لخلافات بينهم واصدار تصريح دفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبى عليها.

وكانت قد شهدت منطقة العجمى بالإسكندرية واقعة قتل اصبحت حديث الشارع بعد ما لقى شاب مصرعه بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى بالإسكندرية بعد سقوطه من شرفة العقار ولفظ انفاسه الأخيرة قبل محاولة اسعافه وكانت المفاجأة عندما كشفت النيابة وجود شبهه جنائية فى الواقعة وليس انتحار.

بدأت الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمصرع شاب سقط يدعى أحمد عبدالمجيد مواليد 2001 من شرفة عقار بشارع النقراشى بمنطقة البيطاش بالعجمى غرب الإسكندرية وتم ابلاغ النيابة العامة وتوجه اليها المستشار محمد البدوى وكيل النائب العام وبالمعاينة تبين وجود جرح طعنى نافذ فى الظهر من الناحية اليسرى بواسطة " مفك"، وقررت النيابة فتح التحقيقات فى الواقعة لوجود شبه جنائية .

وبالتحريات بين أن المجنى عليه كان متواجد لدى المتهم وهو "خ.إ" صاحب محل كماليات سيارات 40 سنة يقطن فى شارع شهر العسل بالعجمى واحتجزه فى شقته لإجبار زوجته على العودة إلى المنزل لوجود خلافات زوجيه مع شقيقة المجنى عليه ونشبت مشاجرة بينهم تطورت الى قيام المتهم بجلب المفك وطعن المجنى عليه من الظهر وإلقائه من الشرفة .