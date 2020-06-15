كتب سمير حسنى

أعلن الدكتور عبدالله السند، الناطق باسم وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 511 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 36431، وحالتى وفاة ليصبح العدد الكلى للوفيات 298 حالة، بينما تعافى 511 حالة، ليرفع عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 36.431 حالة.، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى اليومي لعرض أخر مستجدات فيروس كورونا فى البلاد.

وأعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الاثنين، شفاء 722 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 27 ألفا و531 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتى - فى بيان صحفى - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ722 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 877 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 26 ألفا و796 حالة.

وكانت بلدية الكويت، أعلنت إغلاق 66 محلا تجاريا في محافظة العاصمة خلال شهر مايو الماضي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وفق الرأى.

وقالت البلدية في بيان لها الأحد، إن فرقها الرقابية حررت 132 مخالفة متنوعة ووجهت عددا من الإنذارات تنوعت ما بين محلات تجارية ومقاه وصالونات ومطاعم وبقالات وأسواق مركزية كما كشفت على 1146 محلا.