وكان وزير الصحة الكويتي، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 877 حالة من المصابين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 26 ألفا و796 حالة.