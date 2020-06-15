اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير: مساهمة ألمانيا فى ميزانية الاتحاد الأوروبى ستزيد 42% الأعوام المقبلة

الإثنين، 15 يونيو 2020 08:59 ص
تقرير: مساهمة ألمانيا فى ميزانية الاتحاد الأوروبى ستزيد 42% الأعوام المقبلة أنجيلا ميركل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة داي فيلت اليوم الاثنين نقلا عن حسابات حكومية إن مساهمة ألمانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي ستزيد 42%، بما يعادل 13 مليار يورو (14.63 مليار دولار) سنويا، على مدى الأعوام المقبلة، وذلك بناء على مقترحات من بروكسل.

أضافت الصحيفة أن أحدث المقترحات المقدمة من بروكسل تتضمن أن تدفع الدول الأعضاء حوالي 1.075% من ناتجها المحلي الإجمالي في الميزانية على مدار السنوات السبع المقبلة - وذلك استنادا إلى ناتج 2018، مما يعني أن يبلغ الإجمالي 1.1 تريليون يورو.

يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعا افتراضيا يوم الجمعة لبحث ميزانية الاتحاد للفترة من 2021 إلى 2027، إلى جانب صندوق التعافي المزمع لمعالجة تداعيات فيروس كورونا.

ولم يتوافر تعليق لدى متحدث باسم الحكومة الألمانية بخصوص التقرير عندما تواصلت معه رويترز.

 


المانيا

الاتحاد الاوروبى

ميزانية الاتحاد الاوروبى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

تعديلات فى مواعيد وإعادة تشغيل ومد سير 48 قطارا.. اعرف التفاصيل

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة خفيفة بالقاهرة.. والعظمى 33 درجة

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

مطالب برلمانية بفتح جزئى للمساجد بالمحافظات الأقل إصابة بكورونا

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

اليوم.. بدء التقديم إلكترونيا للقبول بمرحلة رياض الأطفال والابتدائى الأزهرى

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

كم عدد أعضاء مجلس النواب بعد موافقة "تشريعية البرلمان" على تعديلات القانون؟

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

5 أجهزة منزلية لا تستهلك كهرباء إذا أحسنت استخدمها

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

ضوابط التنازل عن الترشح بانتخابات مجلس النواب وفقا للتعديلات الجديدة بالقانون

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

المطاعم والكافيتريات السياحية تستعد لعودة النشاط بتنفيذ 28 إجراءً احترازيا

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

الكهرباء: المنصة الإلكترونية الموحدة تقدم 16 خدمة أبرزها دفع الفواتير

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ82 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

"خطة البرلمان" تضع توصيات لدعم العمالة غير المنتظمة بسبب تداعيات كورونا

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

6 تعديلات خاصة بضوابط تشغيل الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة