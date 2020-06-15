اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: بولتون سيخالف القانون إذا نشر كتابا عن عمله بالبيت الأبيض

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:50 م
ترامب: بولتون سيخالف القانون إذا نشر كتابا عن عمله بالبيت الأبيض دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن مستشاره السابق للأمن القومى جون بولتون سيخالف القانون إذا وجد كتابا ألفه طريقه للنشر.

وأضاف ترامب فى حديثه للصحفيين فى البيت الأبيض إن أى محادثات أجرياها كانت سرية، وذكر وزير العدل وليام بار، فى حديثه فى المؤتمر نفسه، أن بولتون لم يكمل العملية اللازمة لنشر كتابه وأن الوزارة تحاول حمله على حذف المعلومات السرية.

 

ومن المقرر نشر كتاب (ذا روم وير إت هابند: إيه وايت هاوس ميموار) لبولتون فى 23 يونيو، وذكرت دار نشر سايمون آند شوستر فى بيان صحفى يوم الجمعة أن كتاب بولتون يقدم شهادة مطلعة عن "عملية صنع القرار غير المتسقة والمتخبطة" للرئيس دونالد ترامب.

 

وقالت الدار إن الكتاب يسرد بالتفصيل معاملات ترامب مع الصين وروسيا وأوكرانيا وكوريا الشمالية وإيران والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

 

وأضافت "هذا هو الكتاب الذى لا يريدك دونالد ترامب أن تقرأه"، ومضت تقول "ما شهده بولتون أثار دهشته.. رئيس همه الوحيد هو انتخابه لفترة جديدة، حتى لو كان ذلك يعنى تعريض الأمة للخطر أو إضعافها".

 

وفقا للناشر، يقول بولتون فى كتابه "على أن أقدح زناد فكرى لتحديد أى قرار مهم اتخذه ترامب خلال فترة خدمتى من دون أن يكون خاضعا لحسابات إعادة انتخابه، وأقال ترامب بولتون فى سبتمبر فى ظل خلافات حادة حول مجموعة واسعة من تحديات السياسة الخارجية.

 

وبولتون هو ثالث مستشار للأمن القومى فى إدارة ترامب خلال 519 يوما. وكان بولتون، وهو مراقب دقيق يحرص على تدوين الملاحظات، شاهدا على عدد من اجتماعات السياسة الخارجية المهمة.

 

 


ترامب

أمريكا

أخبار أمريكا

بولتون

البيت الأبيض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شبكة CNN: دمج أطباء نفسيين بإدارات الشرطة ضمن قرار وشيك يصدره ترامب

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:48 م

ترامب يعتزم التوقيع على أمرا تنفيذيا بشأن إصلاح الشرطة غدا الثلاثاء

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:22 م

ترامب: سنخفض قواتنا فى ألمانيا إلى 25 ألف جندى حتى تدفع التكاليف

الإثنين، 15 يونيو 2020 10:01 م

خلاف بين الساسة والأطباء على "متر".. المسافة الآمنة تؤرق المسئولين بأمريكا وبريطانيا.. لندن ترفض "مترين" تباعد.. وتؤكد: تعرقل الإنتاج.. نشاط ترامب الانتخابى بدائرة التحذيرات.. وحاكم نيويورك يهدد بإغلاق مدينة

الإثنين، 15 يونيو 2020 07:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

ضبط إخوانيين اثنين لقيامهما بالنصب والترويج لبيع تماثيل أثرية

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ83 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

وزير خارجية اليونان من فرنسا: سنتصدى بحزم للتعديات التركية على البحر المتوسط

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

رئيس مجلس النواب:المرأة المصرية حصلت فى عهد السيسى على حقوق لا مثيل لها

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

البرلمان يوافق على مشروع قانون مجلس الشيوخ فى مجموعه

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

تيسيرات جديدة للمواطنين والشركات بمشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 8 ملايين حالة

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

فيديو.. الرئيس السيسى يتوقف بسيارته فى الشارع للاطمئنان على شاب مصاب فى حادث

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

إغلاق شارع الهرم 3 سنوات لإنشاء المترو.. أول جولة بشارع ترسا البديل الجديد (فيديو)

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

السويس: تنسيق الشهادة الإعدادية يعلن خلال ساعات وارتفاع درجات القبول

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

شيماء سيف تتعرض لحادث تصادم بسيارتها: الواحد لازم يستخبى مش هزار.. فيديو وصور

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

البرلمان يوافق على المواد المنظمة لاختصاصات مجلس الشيوخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة