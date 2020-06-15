اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 يونيو 2020 02:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بولتون فى مذكراته: ترامب ارتكب مخالفات تستوجب العزل

الإثنين، 15 يونيو 2020 01:10 م
بولتون فى مذكراته: ترامب ارتكب مخالفات تستوجب العزل جون بولتون
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هاجم مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب فى كتابه الجديد، وقال إنه وضع الأمن القومى فى خطر مرارا، وارتكب سلسلة من الانتهاكات التى ربما تستوجب المسائلة، وذلك من أجل تعزيز فرص إعادة انتخابه.

 

 وفى  مذكراته التى تصدر قريبا، كتب بولتون يقول، بحسب ما نشرت مجلة "بولتيكو"، إن مجلس النواب كان عليه أن يوسع تحقيقاته لعزل ترامب لتشمل مجالات أخرى من سياسته الخارجية. واعترف بأنه يستطيع أن يوثق ويحدد شهود فى قضايا مختلفة فى مختلف سياسته الخارجية، على غرار ما فعله مع أوكرانيا، وهى القضية التى أثيرت بسببها قضية العزل.

 

 ورغم ما قاله، فإن بولتون كان قد رفض التعاون مع محققى مجلس النواب وهم يمضون فى مزاعمهم بأم ترامب ضغط على أوكرانيا للتحقيق عن خصومه الديمقراطيين. ويقول ناشر الكتاب "سيمون اند سكوستر" إن كتاب بولتون الذى يحمل عنوان "الغرفة التى حدث بها" لا يغطى فقط الفوضى فى البيت الأبيض، ولكن يقدم تقييمات لأطراف كبرى، وعملية اتخاذ القرار غير المتناسقة للرئيس وتعاملاته مع الحلفاء والأعداء على حد السواء.

 وتقول بولتيكو إن الكتاب من المرجح أن تكون له أصداء فى الكابيتول، حيث حذر الديمقراطيين بأن سلوك ترامب تجاه أوكرانيا لم يكن منفصلا، وأنه يمثل تهديدا ودوديا للبلاد لو سُمح له بالبقاء فى المنصب.

 

ورفض رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف التعليق. لكن أخرين شاركوا فى تحقياقت العزل كانوا غاضبين من أن بولتون تأخر فى الكشف عن أدلة ذات صلة لأشهر رغم أن ذلك كان سيعزز قضيتهم.

 

 وقال النائب مايك كويجلى، عضو لجنة المخابرات بمجلس النواب، أنه فى الوقت الذى كانت البلاد فى أمس الحاجة إليه، اختار بولتون أن يبيع كتب. ولم يكن يطرح على نفسه سؤال ما إذا كان ينبغى أن يتحدث أم لا، ولكن ما كان يفكر به هو ما إذا كان ينبغى أن يربح من التحدث.


 


جون بولتون

كتاب جون بولتون

دونالد ترامب

مستشار الامن القومى الامريكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

مدبولى يوجه بسرعة دراسة العروض المقدمة من المستثمرين لإعادة استغلال مجمع التحرير

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

"اليوفا" يهنئ محمد صلاح بعيد ميلاده الـ28 بصوره يحمل كأس أوروبا

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

الحكومة: زيادة مخصصات الصحة لـ258.5مليار جنيه بالموازنة الجديدة والتعليم لـ363.6مليار

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

وزير الخارجية: التعنت الإثيوبى بمفاوضات سد النهضة سيضطرنا لاتخاذ خيارات أخرى

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

شكرى: نعول على الجاليات المصرية فى الخارج لفضح أكاذيب الإخوان

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

تأجيل أولى جلسات محاكمة حنين حسام ومودة الأدهم لجلسة 29 يونيو

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

هل خفض أسعار الغاز لـ4.5 دولار للمليون وحدة حرارية يكفى لخفض التكاليف على القطاع الصناعي؟.. مطالب بإعادة النظر فى التسعير فى ظل تراجع الأسعار العالمية.. مصنعون: دعم القطاع يتطلب حمايته من الممارسات المعرقلة

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

رئيس الوزراء يتفقد نموذجا لمركز المسح الخاص بتحاليل كورونا فى جامعة عين شمس

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

مدبولى يوجه بزيادة المستشفيات الجامعية بالقاهرة الكبرى لمعالجة مصابي كورونا

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

وزيرة الصحة: نسبة الوفيات فى مصر زادت بسبب الأمراض المزمنة

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

اغتيال الحلم.. طلقة طائشة تقتل طالبا قبل تخرجه بأيام فى قليوب.. والدة القتيل لليوم السابع: كافحت وساعدت والده وعشت حياتى أنتظر تخرجه.. الأب: "فلذة كبدى راح منى وعاوز حقه".. ومينا: نصلى لـ"محمد" صديق عمري.. صور

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

التعليم: حظر حيازة المحمول للطلاب والمعلمين بامتحانات الثانوية العامة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة