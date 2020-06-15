اليوم السابع
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بتروتريد تناشد عملاء الغاز تسجيل القراءات تفاديا لنزول متوسط الاستهلاك

الإثنين، 15 يونيو 2020 03:21 م
بتروتريد تناشد عملاء الغاز تسجيل القراءات تفاديا لنزول متوسط الاستهلاك الغاز الطبيعى
كتبت – مروة الغول

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ناشدت الشركة  المصرية للخدمات البترولية التجارية "بتروتريد" إحدي شركات قطاع البترول، عملاء ومستخدمي الغاز الطبيعي  بضرورة تسجيل قراءات عدادات الغاز الطبيعي وذلك تفاديا لنزول متوسط  الاستهلاك موضحة أن اليوم هو آخر يوم لتسجيل قراءات العداد حيث يتم إبلاغ تسجيل قراءات العدادت خلال الفترة من 1  وحتي يوم 15 من كل شهر.
 
وأوضحت شركة بتروتريد، علي صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي طرق قراءة عدادات الغاز وكالتالي:
 
1- من خلال موقع الشركة  باختيار المنطقة  ثم كتابة  رقم المشترك  باللغة الانجليزية  من اليسار الي اليمين  وتجاهل خانة رقم البطاقة  ورقم التليفون والضغط علي عرض  ثم بعد عمليات ادخال القراءة  التأكد من الضغط علي  تحديث القراءة .
 
2- الاتصال بالخدمة الصويتة التفاعلية  من المحمول علي رقم 5727  أو من اي خط ارضي 09000727.
 
3- من خلال تطبيق الفون كاش أو تطبيق المحفظة  الالكترونية .
 
 
 وكان الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، إحدي شركات قطاع البترول،  قد أكد أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا سيتم إيقاف أخذ قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل مؤقتا وسيكتفى بالمرور للتحصيل من الخارج فقط حرصا على الصحة العامة وسيتم استخدام عدة طرق ميسرة لإدخال قراءة عداد الغاز وتسديد قيمة الفاتورة.
 
 
وأضاف الدكتور وسيم وهدان رئيس شركة بتروتريد، في بيان صحفي لوزارة البترول، أن هناك عدة طرق لقراءة وسداد فاتورة الغاز الطبيعي.
 
وأشار الدكتور وسيم وهدان، إلي أن طرق السداد تتضمن منافذ البيع أو التجار الذين يحملون التالية (فورى – ممكن –– بى – مصارى – خدماتى – أمان) أو عن طريق  طريق الفون كاش لعملاء البنك الأهلى المصرى او عن  طريق خدمة الرد الصوتى التفاعلى على الموبيل 5727 والأرضى 09000727 (تسجيل قراءة ومعرفة قيمة الفاتورة فقط وخدمة التحصيل سوف يتم تفعيلها قريباً او ان يتم تسجيل القراءة عن طريق خط خدمة العملاء بالشركة من أى محمول على 1122.

بتروتريد

الغاز الطبيعى

الغاز

البترول

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